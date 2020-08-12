《異動股》壹傳媒獲利盤現挫３５％，毛記葵涌跌逾２６％

《經濟通通訊社１２日專訊》壹傳媒（００２８２）現價跌３５﹒４５％，報０﹒７１元；

成交約１０﹒８１億股，涉資１４﹒１４億元。盤中低見０﹒７元，近日壹傳媒股價爆升，僅三

日由低短０﹒０７５元飆升至１﹒９６元位置，累計算幅達２５倍。而今午該股現獲利盤，股價

回吐近四成。

昨日隨壹傳媒上升毛記葵涌（０１７１６），昨日被萬華媒體（００４２６）以１０４０萬

元售約２﹒５％股權。毛記葵涌今日亦現獲利盤，現跌２６﹒４５％，報１﹒１４元。

其他媒體助方面亦挫，包括，現代傳播（０００７２）跌８﹒４７％，報０﹒１６２元；世

界華文媒體（００６８５）跌６﹒２５％，報０﹒３元；閱文集團（００７７２）跌

１１﹒５６％，報４４﹒７５元等。惟個別股份上揚，包括，東方報業集團（０００１８）升

４﹒４％，報０﹒４７５元；萬華媒體升１０％，報０﹒２７５元。

現時，恆生指數報２５０７２，升１８１點或升０﹒７３％，主板成交１１１８﹒７５億元

。國企指數報１０１６６，升１３點或升０﹒１３％。

即月期指新報２５０７６，升１８１點，高水４點。即月國指期貨報１０１６０，升１２點

，低水７點。

上證綜合指數報３３１２，跌２７點或跌０﹒８２％，成交４４９０﹒８４億元人民幣。深

證成份指數報１３２８０，跌１８６點或跌１﹒３８％，成交５６２６﹒００億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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壹傳媒（００２８２） ０﹒７１０元 跌３５﹒４５％

毛記葵涌（０１７１６） １﹒１４０元 跌２６﹒４５％

東方報業集團（０００１８） ０﹒４７５元 升 ４﹒４０％

現代傳播（０００７２） ０﹒１６２元 跌 ８﹒４７％

經濟日報集團（００４２３） １﹒１２０元 跌 ０﹒８８％

萬華媒體（００４２６） ０﹒２７５元 升１０﹒００％

世界華文媒體（００６８５） ０﹒３００元 跌 ６﹒２５％

閱文集團（００７７２） ４４﹒７５０元 跌１１﹒５６％

新華文軒（００８１１） ５﹒１７０元 跌 ０﹒１９％

星島（０１１０５） １﹒４３０元 跌 ０﹒６９％

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（ｊｃ）

