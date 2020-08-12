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12/08/2020 14:48

《異動股》壹傳媒獲利盤現挫３５％，毛記葵涌跌逾２６％

　　《經濟通通訊社１２日專訊》壹傳媒（００２８２）現價跌３５﹒４５％，報０﹒７１元；
成交約１０﹒８１億股，涉資１４﹒１４億元。盤中低見０﹒７元，近日壹傳媒股價爆升，僅三
日由低短０﹒０７５元飆升至１﹒９６元位置，累計算幅達２５倍。而今午該股現獲利盤，股價
回吐近四成。
　　昨日隨壹傳媒上升毛記葵涌（０１７１６），昨日被萬華媒體（００４２６）以１０４０萬
元售約２﹒５％股權。毛記葵涌今日亦現獲利盤，現跌２６﹒４５％，報１﹒１４元。
　　其他媒體助方面亦挫，包括，現代傳播（０００７２）跌８﹒４７％，報０﹒１６２元；世
界華文媒體（００６８５）跌６﹒２５％，報０﹒３元；閱文集團（００７７２）跌
１１﹒５６％，報４４﹒７５元等。惟個別股份上揚，包括，東方報業集團（０００１８）升
４﹒４％，報０﹒４７５元；萬華媒體升１０％，報０﹒２７５元。
　　現時，恆生指數報２５０７２，升１８１點或升０﹒７３％，主板成交１１１８﹒７５億元
。國企指數報１０１６６，升１３點或升０﹒１３％。
　　即月期指新報２５０７６，升１８１點，高水４點。即月國指期貨報１０１６０，升１２點
，低水７點。
　　上證綜合指數報３３１２，跌２７點或跌０﹒８２％，成交４４９０﹒８４億元人民幣。深
證成份指數報１３２８０，跌１８６點或跌１﹒３８％，成交５６２６﹒００億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　壹傳媒（００２８２）　　　　０﹒７１０元　　　跌３５﹒４５％
　　毛記葵涌（０１７１６）　　　１﹒１４０元　　　跌２６﹒４５％
　　東方報業集團（０００１８）　０﹒４７５元　　　升　４﹒４０％
　　現代傳播（０００７２）　　　０﹒１６２元　　　跌　８﹒４７％
　　經濟日報集團（００４２３）　１﹒１２０元　　　跌　０﹒８８％
　　萬華媒體（００４２６）　　　０﹒２７５元　　　升１０﹒００％
　　世界華文媒體（００６８５）　０﹒３００元　　　跌　６﹒２５％
　　閱文集團（００７７２）　　４４﹒７５０元　　　跌１１﹒５６％
　　新華文軒（００８１１）　　　５﹒１７０元　　　跌　０﹒１９％
　　星島（０１１０５）　　　　　１﹒４３０元　　　跌　０﹒６９％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｊｃ）

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