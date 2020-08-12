《午市前瞻》短線資金偏好舊經濟股，港股百天線料有較強支持

《經濟通通訊社１２日專訊》隔晚美股低收，科技股跌幅顯著，拖累港股低開２２點，美國

總統特朗普稱不考慮與中國展開次階段貿談，出口股偏軟，手機及內需股亦有回吐，恆指跌幅一

度擴大至２０５點低見２４６８５點，失守五十天線（２４９０６點），半日企得較穩的有部分

舊經濟股如銀行及地產等。日內公布業績的騰訊（００７００）仍為市場焦點，惟半日買盤未算

績極，成交只得３９﹒３億元。恆指早市收報２４８４２點，跌４７點或０﹒１９％，主板成交

７６０﹒７７億元。國指報１００８８點，跌６４點或０﹒６３％。

有華爾街分析師指納指跌勢快將開始，最差有１０％跌幅，今早恆生科指成分股除騰訊外，

全數下挫，指數午收報６８８４點跌３﹒４３％或２４４點。

重磅股方面，匯控（００００５）早前獲大摩上調其英國股份評級至「與大市同步」，匯控

走高３﹒５２％，報３５﹒３元；中移動（００９４１）跌１﹒４１％，報５５﹒９５元；港交

所（００３８８）挫２﹒８９％，報３６３﹒２元；建行（００９３９）跌１﹒２１％，報５﹒

７３元。

Ａ股兩市低開低走，上證綜指中午收報３２７３點，跌６６點或１﹒９９％，成交３０９７

﹒６９億人幣。深證成指報１３０７０點，跌３９５點或２﹒９４％，成交３８９５﹒９億人幣

。



＊科指半日挫逾３﹒４％跑輸大市， 華虹中期業差收插逾１３％＊



閱文（００７７２）中期盈轉虧損３２﹒９６億人幣，不派息；績後花旗雖維持閱文買入投

資評級，但目標價輕微下調４﹒８％，閱文半日插１０﹒３８％，報４５﹒３５元。騰訊日內公

布中期績，綜合１３間券商預測，集團今年上半年純利料按年微跌０﹒４％至增長１３﹒３％，

中位數為５５４﹒８７億元人民幣，按年增長８﹒１％，半日股價微升０﹒７８％，報５１７﹒

５元。同系股份走低，新東方在線（０１７９７）跌４﹒９％，報３３元；微盟（０２０１３）

挫６﹒１８％，報１０﹒３２元；美團（０３６９０）跌３﹒７５％，報２１０﹒２元；金山軟

件（０３８８８）跌５﹒２２％，報３７﹒２元。

中國信通院公布，今年７月中國手機市場總體出貨量２２３０﹒１萬部，按年下降３４﹒８

％，今年首７個月，按年下降逾兩成，手機設備股普跌，瑞聲（０２０１８）跌４﹒７９％，報

５５﹒６元；比亞迪電子（００２８５）走低６﹒１８％，報２８﹒８５元。華虹半導體（０１

３４７）半年純利急跌５８％，毛利率下降８個百分點至２３﹒６％，股價插１３﹒２５％，報

２８﹒８元。舜宇（０２３８２）７月手機鏡頭按年升２５％至１﹒３６億件，股價隨市收跌跌

１﹒７％，報１３８﹒５元。



＊特朗普不考慮展開第二階段貿談，出口股普挫＊



美國總統特朗普表示，不考慮與中國展開第二階段貿易談判，指中國在疫情期間對美國的所

作所為後，有一段長時間未與習近平通話。加上美國由９月２５日起，在香港生產的貨品出口到

美國時，原產地只可標為「中國製造」，出口股普挫，敏華（０１９９９）跌３﹒７６％，報９

﹒４６元；德昌電機（００１７９）跌１﹒５３％，報１４﹒１６元；新秀麗（０１９１０）走

低１﹒２７％，報７﹒７５元；申洲（０２３１３）軟０﹒９５％，報１０４﹒１元。

萬洲（００２８８）上半年生物公允價值調整後純利按年大跌４４﹒２９％，績後遭野村和

富瑞下調目標價；管理層亦看淡後市，稱中國水災加上非洲豬瘟及經濟下行影響整個行業，下半

年情況不太樂觀，且料隨非洲豬瘟疫情，及新冠肺炎令糧食價格上升，養豬成本亦會上漲。萬洲

為早市表現最差藍籌，收跌７﹒８９％，報６﹒６５元。中糧肉食（０１６１０）挫４﹒４９％

，報３﹒８３元；雨潤食品（０１０６８）跌１﹒４３％，報０﹒６９元；卜蜂國際（０００４

３）跌１﹒２５％，報０﹒７９元。



＊疫苗現新進展，金價穿二千關藥股齊挫＊



俄羅斯衛生部已批准該國研發的全球首款新冠肺炎疫苗於當地註冊，加上美國與生物科技公

司莫德納達成協議，訂購一億劑研發中的新冠病毒疫苗，特朗普指相信疫苗可以很快面世。金價

急見回吐，黃金期貨亞洲時段更一度跌穿１９００美元水平，金股受累，山東黃金（０１７８７

）跌６﹒７４％，報２０﹒７５元；ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（０２８４０）走低５﹒４４％，報１３

７３﹒５元；紫金（０２８９９）跌１１﹒２％，報４﹒３６元；招金（０１８１８）跌７﹒６

７％，報８﹒４３元；中國黃金（０２０９９）插９﹒７９％，報７﹒１９元。

疫苗研發有新進展，藥股挨沽，墨西哥政府與康希諾（０６１８５）等企業簽約助新冠肺炎

疫苗研究，仍跌跌５﹒７４％，報２１０﹒２元。昊海生物科技（０６８２６）遭主要股東減持

２３萬股，走低５﹒７１％，報５７元。藥明生物（０２２６９）跌５﹒５５％，報１５４﹒９

元；金斯瑞生物（０１５４８）跌３﹒２７％，報１５﹒３８元；百濟神州（０６１６０）跌２

﹒９％，報１２４元。



＊姚浩然：濠賭恢復完全仍需時間，不宜高追＊



港股上日抽升逾五百點後，今早市場觀望氣氛濃，「股王」騰訊將於本日公布業績。時富資

產管理董事總經理姚浩然對《經濟通通訊社》表示，受美股科技股走勢及俄羅斯疫苗消息影響，

短線資金更偏好流出科技股，轉流入較落後的舊經濟股，因目前恆生指數中舊經濟股佔比較大，

料港股短期將於２４６００點至２５１００點上落。雖資金流入舊經濟股有助恆指企穩，惟行業

盈利前景仍有較大不確定性。他預期恆指百天線（２４２９７點）有較強支持。

對於近日因通關消息而熱炒的濠賭股，姚浩然表示對該類股份前景較有保留，認為目前賭股

已累計不少升幅，若是炒通關消息也消化得差不多。另外，上年澳門博彩業的增長速度已不大，

而目前濠賭業整體估值約１２倍，為五年的中位數，以現階段情況看是偏高的，投資者不適宜高

追。

雖然科技股在恆指季檢前紛紛走弱，但姚浩然仍然看好前景，指科技股增長速度快，行業前

景好，目前該類股累計升幅多且資金換馬而有所調整，建議可部署較大型的科技股，當中阿里巴

巴巴（０９９８８）在２４０元附近即可吸納。（ｆｚ、ｎｓ）

