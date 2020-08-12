《美元走勢－羅明立》英鎊短線走勢還看１﹒２９８０表現

最高 最低 東京收市
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美元╱日圓 １０６﹒８０ １０６﹒４６ １０６﹒７２
歐元╱美元 １﹒１７４３ １﹒１７１１ １﹒１７２８
英鎊╱美元 １﹒３０５９ １﹒３０１７ １﹒３０４２
美元╱瑞郎 ０﹒９１９８ ０﹒９１６９ ０﹒９１８４
美元╱港元 ７﹒７５０９ ７﹒７４９７ ７﹒７５０３
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《美元走勢》美國勞工部公布７月生產者物價指數（ＰＰＩ），月增率０﹒６％，較市場預
期高出２倍，增幅為近２年來最高，顯示美國經濟正逐步回穩。另外，市場仍觀望共和及民主兩
黨會否就新一輪救助方案重新談判，不過參議院多數黨領袖對達成協議感到悲觀，拖累美國三大
指數下跌。美匯指數短線回升，整體仍然於９２﹒５０至９４區間上落，繼續留意９４附近的阻
力，美元空倉可以此水平以上作止損，再等待做空機會。
截至６月份的三個月，英國的失業率維持於３﹒９％水平，低於市場預期的４﹒２％。同期
總就業人口減少２２萬人，減幅亦少於市場預期的下跌３０萬人。工資增長方面則差於市場預期
，每周平均薪資按年下跌１﹒２％，預期為下跌１﹒１％。
英倫銀行副行長表示，如英國經濟再次陷入困境，央行將加大量化寬鬆力度。加上英國可能
出現第二波爆發，不利英鎊短線走勢，留意１﹒２９８０的表現。
方向 入市價 目標位 止蝕
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美元╱日圓 觀 望
歐元╱美元 買入歐元 １﹒１７０５ １﹒１８５０ １﹒１６５５
英鎊╱美元 觀 望
美元╱瑞郎 觀 望
美元╱加元 觀 望
澳元╱美元 觀 望
紐元╱美元 觀 望
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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》
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