《美元走勢－羅明立》英鎊短線走勢還看１﹒２９８０表現

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １０６﹒８０ １０６﹒４６ １０６﹒７２

歐元╱美元 １﹒１７４３ １﹒１７１１ １﹒１７２８

英鎊╱美元 １﹒３０５９ １﹒３０１７ １﹒３０４２

美元╱瑞郎 ０﹒９１９８ ０﹒９１６９ ０﹒９１８４

美元╱港元 ７﹒７５０９ ７﹒７４９７ ７﹒７５０３

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《美元走勢》美國勞工部公布７月生產者物價指數（ＰＰＩ），月增率０﹒６％，較市場預

期高出２倍，增幅為近２年來最高，顯示美國經濟正逐步回穩。另外，市場仍觀望共和及民主兩

黨會否就新一輪救助方案重新談判，不過參議院多數黨領袖對達成協議感到悲觀，拖累美國三大

指數下跌。美匯指數短線回升，整體仍然於９２﹒５０至９４區間上落，繼續留意９４附近的阻

力，美元空倉可以此水平以上作止損，再等待做空機會。

截至６月份的三個月，英國的失業率維持於３﹒９％水平，低於市場預期的４﹒２％。同期

總就業人口減少２２萬人，減幅亦少於市場預期的下跌３０萬人。工資增長方面則差於市場預期

，每周平均薪資按年下跌１﹒２％，預期為下跌１﹒１％。

英倫銀行副行長表示，如英國經濟再次陷入困境，央行將加大量化寬鬆力度。加上英國可能

出現第二波爆發，不利英鎊短線走勢，留意１﹒２９８０的表現。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 買入歐元 １﹒１７０５ １﹒１８５０ １﹒１６５５

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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