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即市新聞

12/08/2020 15:23

《美元走勢－羅明立》英鎊短線走勢還看１﹒２９８０表現

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０６﹒８０　　　１０６﹒４６　　　１０６﹒７２
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１７４３　　　１﹒１７１１　　　１﹒１７２８
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３０５９　　　１﹒３０１７　　　１﹒３０４２
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９１９８　　　０﹒９１６９　　　０﹒９１８４
　　　美元╱港元　　　　７﹒７５０９　　　７﹒７４９７　　　７﹒７５０３
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　《美元走勢》美國勞工部公布７月生產者物價指數（ＰＰＩ），月增率０﹒６％，較市場預
期高出２倍，增幅為近２年來最高，顯示美國經濟正逐步回穩。另外，市場仍觀望共和及民主兩
黨會否就新一輪救助方案重新談判，不過參議院多數黨領袖對達成協議感到悲觀，拖累美國三大
指數下跌。美匯指數短線回升，整體仍然於９２﹒５０至９４區間上落，繼續留意９４附近的阻
力，美元空倉可以此水平以上作止損，再等待做空機會。
　　截至６月份的三個月，英國的失業率維持於３﹒９％水平，低於市場預期的４﹒２％。同期
總就業人口減少２２萬人，減幅亦少於市場預期的下跌３０萬人。工資增長方面則差於市場預期
，每周平均薪資按年下跌１﹒２％，預期為下跌１﹒１％。
　　英倫銀行副行長表示，如英國經濟再次陷入困境，央行將加大量化寬鬆力度。加上英國可能
出現第二波爆發，不利英鎊短線走勢，留意１﹒２９８０的表現。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　買入歐元　　１﹒１７０５　　　１﹒１８５０　　　１﹒１６５５
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
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