香港快運兩架客機在機場停機坪發生碰撞，無人受傷

《經濟通通訊社１２日專訊》國泰航空（００２９３）旗下廉航香港快運兩架客機，在機場
停機坪懷疑發生碰撞。警方表示，早上約１０時半接獲報案，事件中無人受傷。
網上流傳的照片顯示，兩架香港快運的客機「機頭撞機尾」。香港快運確認事故，稱當時客
機並非運作，事件中無人受傷。香港快運正與服務供應商了解事件，並作進一步調查。（ｃｌ）
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