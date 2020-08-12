【新冠肺炎】傳香港機場快將恢復前往中國內地的中轉航班

《經濟通通訊社１２日專訊》據《環球時報》引述位接近香港國際機場方面的消息人士表示
，香港機場將很快恢復到中國內地的中轉航班服務，有望為回國旅客提供更多便利。
今年６月１日起，香港機場開始逐步恢復中轉航班服務。６月１５日，香港機場宣布，自當
日起，旅客可以使用同一張機票乘坐由不同航空公司營運的航班於香港國際機場過境或轉機，但
香港機場的過境或中轉服務目前暫不適用於出發地或目的地為中國內地的旅客。（ｃｌ）
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