《再戰明天》亞特蘭大儲行總裁博斯蒂克講話，美國公布進出口物價

《經濟通通訊社１２日專訊》亞特蘭大聯邦儲備銀行總裁博斯蒂克發表講話，美國公布７月
出口物價和進口物價。
＊亞特蘭大聯邦儲備銀行總裁博斯蒂克發表講話＊
在外圍重要經濟活動上，本港時間明晚１１：００ｐｍ，亞特蘭大聯邦儲備銀行總裁博斯蒂
克在一次虛擬會議上發表講話，主題為「為城市的未來提供公平的解決方案」。
＊美國公布７月財政預算赤字＊
在數據方面，明晨（１３日）２：００ａｍ，美國公布７月財政預算赤字，料由１１９７億
美元擴大至１３７５億美元。７：５０ａｍ，日本公布７月生產者物價指數，年率跌幅料由
１﹒６％收窄至１﹒１％。９：３０ａｍ，澳洲公布７月失業率，料由７﹒４％升上７﹒８％；
就業人口變動料由２１﹒１萬下降至２﹒５萬。
明晚８：３０ｐｍ，美國公布７月出口物價和進口物價。
＊中移動和太古系派業績＊
在本港，明日公布業績的公司有：銀河娛樂（０００２７）、太古股份公司Ｂ（０００８７
）、太古地產（０１９７２）、華人置業（００１２７）、中國光大國際（００２５７）、
裕元集團（００５５１）、泓富產業信託（００８０８）和中國移動（００９４１）等。
（ｈｏ）
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