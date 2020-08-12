《再戰明天》亞特蘭大儲行總裁博斯蒂克講話，美國公布進出口物價

《經濟通通訊社１２日專訊》亞特蘭大聯邦儲備銀行總裁博斯蒂克發表講話，美國公布７月

出口物價和進口物價。



＊亞特蘭大聯邦儲備銀行總裁博斯蒂克發表講話＊



在外圍重要經濟活動上，本港時間明晚１１：００ｐｍ，亞特蘭大聯邦儲備銀行總裁博斯蒂

克在一次虛擬會議上發表講話，主題為「為城市的未來提供公平的解決方案」。



＊美國公布７月財政預算赤字＊



在數據方面，明晨（１３日）２：００ａｍ，美國公布７月財政預算赤字，料由１１９７億

美元擴大至１３７５億美元。７：５０ａｍ，日本公布７月生產者物價指數，年率跌幅料由

１﹒６％收窄至１﹒１％。９：３０ａｍ，澳洲公布７月失業率，料由７﹒４％升上７﹒８％；

就業人口變動料由２１﹒１萬下降至２﹒５萬。

明晚８：３０ｐｍ，美國公布７月出口物價和進口物價。



＊中移動和太古系派業績＊



在本港，明日公布業績的公司有：銀河娛樂（０００２７）、太古股份公司Ｂ（０００８７

）、太古地產（０１９７２）、華人置業（００１２７）、中國光大國際（００２５７）、

裕元集團（００５５１）、泓富產業信託（００８０８）和中國移動（００９４１）等。

（ｈｏ）

