國泰航空：每月淨現金虧損仍達１５億元，重組有必要性

《經濟通通訊社１２日專訊》國泰航空（００２９３）主席賀以禮於網上業績記者會上表示

，疫情重挫全球旅遊業，集團業務面臨最具挑戰性，而客運目前亦未見到有復甦跡象，預期９月

航班將會大減，運力料會維持與８月相若的８％，１０月運力或會增至雙位數，惟整體需求仍受

制於各國旅遊限制，不認為下半年業績會較上半年好轉。



＊每月淨現金虧損仍達１５億，重組有必要性＊



市場關注國泰港龍會否重組，他指，資本重組首要任務是確保集團可長期「生存」，儘管集

團已積極減少非必要成本及洗費，但每月淨現金虧損仍達１５億港元，因此節省成本措施仍未足

夠，重組有必要性，而董事局將在第四季就國泰模式及規模作出檢討建議，並指會有困難和必須

的決定。

對於有報道指，大灣區航空公司正申請成為香港第五間客運航空公司，他認為香港作為航空

樞紐前景相當光明，不奇怪長遠會出現更加多競爭，又指行業極具競爭性，國泰在每條航線都有

競爭對手，因此歡迎及尊重有新競爭者。



＊暫無計劃調整對沖政策，料貨運收入維持強勁＊



國泰上半年燃油對沖損虧達１６億港元，賀以禮稱無計劃調整對沖政策。財務總裁馬天偉補

充說，今年燃油對沖合約鎖定油價為６２美元，明年及２０２１年則為５６美元及４６美元；隨

着耗油量減少，第三季對沖量已降至１８％，故虧損規模並不大。

貨運業務方面，顧客及商務總裁林紹波稱，受惠於供應不平衡，今年５月貨運收入創歷史新

高，６至８月亦處於高位，預期９月可維持強勁勢頭，對今年業務前景樂觀。他又指，暫未聽聞

官方消息指將重開內地轉機服務，但若消息屬實，將有利集團業務。（ｙｗ）

