【虛擬銀行】ｌｉｖｉ與銀聯合作，手機應用程式增二維碼付款功能

《經濟通通訊社１２日專訊》虛擬銀行ｌｉｖｉ ｂａｎｋ與銀聯國際合作，在ｌｉｖｉ手

機應用程式加入銀聯二維碼付款功能，今日起供客戶下載。

ｌｉｖｉ客戶可以透過銀行應用程式上的銀聯二維碼付款功能，在香港超過４萬家支持銀聯

二維碼的零售點消費。此外，在開業推廣期間，客戶只需使用銀聯二維碼付款購物時搖動手機，

可獲得獎賞，於下次購物時使用。（ｓｋ）

