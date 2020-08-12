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12/08/2020 11:06

【虛擬銀行】ｌｉｖｉ與銀聯合作，手機應用程式增二維碼付款功能

　　《經濟通通訊社１２日專訊》虛擬銀行ｌｉｖｉ　ｂａｎｋ與銀聯國際合作，在ｌｉｖｉ手
機應用程式加入銀聯二維碼付款功能，今日起供客戶下載。
　　ｌｉｖｉ客戶可以透過銀行應用程式上的銀聯二維碼付款功能，在香港超過４萬家支持銀聯
二維碼的零售點消費。此外，在開業推廣期間，客戶只需使用銀聯二維碼付款購物時搖動手機，
可獲得獎賞，於下次購物時使用。（ｓｋ）

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