《小傳日記》中美情不再，科企齊當災；換馬舊經股，重上兩萬五！

《小傳日記》隔晚花旗魚缸又插水，幾隻科網巨企都有資金食糊流走，搞到納指表現最差。

而中美關係都令「孖屐」好頭痕，皆因侵侵已經講到明，唔考慮同神州展開第二階段貿談，又話

雖然曾經與習主席有非常好關係，但此情不再，已經好耐無打電話畀對方啦。再加上神州Ａ場今

朝下挫，香江魚缸都反覆偏軟，低開２２點後雖然曾經轉升，不過大批沽盤隨即殺到，大市一度

倒跌逾２００點，低見２４６８５點，跌穿２０天線（約２４８７１點）以及５０天線（約２４

９０７點）匯聚。

食完妟返嚟，舊經濟股繼續發力，磚頭佬同銀行佬都出力托市，單係隻大笨象（００００５

）已托起個市過百點，加上收市後派成績表嘅ＱＱ（００７００）轉升，魚缸回勇重上二萬五關

，埋單報２５２４４，仍然升３５３點或升逾１巴仙，主板成交１４４０﹒７５億銀。國企指數

報１０２１５，上升６２點或上升近１巴仙。科技股受壓，恆生科技指數繼續跑輸大市，收報７

０１０點，挫１１９點或跌近２巴仙。

神州Ａ場反覆收跌，上證綜指報３３１９，下跌２１點或下跌０﹒６３％；深證成指報１３

３０８，下跌１５７點或下跌１﹒１７％。兩市全日成交１０８３６億人仔，連續第１１日突破

萬億銀。

大隻藍戰士方面，ＱＱ今日先跌後回，飆逾１巴仙，報５２０﹒５銀；生發發（００３８８

）跌逾１巴仙，報３６９﹒８銀；中移動（００９４１）走高唔夠半巴仙，報５６﹒９５；ＡＩ

Ａ（０１２９９）彈高３巴仙，報７４﹒８５５銀；建行（００９３９）跳近１巴仙，報５﹒８

５銀。



＊俄佬急報喜國泰飛得起，「大小象」威武銀行佬驕傲＊



俄仔話，佢哋嘅衛生部已經批准莫斯科一間研究所開發嘅新冠肺炎疫苗註冊，係全球第一個

註冊疫苗嘅國家，加上花旗國同生物科技公司莫德納達成協議，訂一億劑研發緊嘅疫苗，侵侵話

相信可以好快面世喎。憧憬當飯食，鐵鳥今日好ｈｉｇｈ，東航（００６７０）抽高近３巴仙，

報３﹒０４銀；國航（００７５３）同南航（０１０５５）跳高近４巴仙，報５﹒３銀同３﹒８

８銀。國泰（００２９３）晏晝出中期績，盈轉虧蝕９８﹒６５億元，因為一早發咗盈警有晒心

理準備，所以食住個勢鏟高１２巴仙，報５﹒８８銀。不過，主席預期客運業務喺頗長時間內唔

會有顯著復甦，話依家面對緊嘅係航空業最大挑戰。

疫苗報喜都利好銀行佬，之前大摩升大象英國股份評級嘅消息，加上今日虛擬銀行ｌｉｖｉ

ｂａｎｋ正式開業，令銀行佬有炒作。大象（００００５）抽高近５巴仙，報３５﹒７５銀；

小象（０００１１）跳高逾５巴仙，報１２６﹒２銀；東亞銀行（０００２３）起哄近３巴仙，

報１７﹒８２銀；中銀（０２３８８）跳高近４巴仙，報２２﹒６銀；渣打（０２８８８）起哄

逾５巴仙，報４３﹒７５銀。



＊科指股潛水華虹向下推，鴻騰盈利跌手機佬跟跣＊



有華爾街分析師話，花旗科技股已經吵到尾水，而納指有機會跌一成；魚缸呢邊科指股股一

齊潛水，華虹半導體（０１３４７）瀉逾一成，報２９﹒６銀；閱文集團（００７７２）潛水逾

９巴仙，報４５﹒８銀；心動公司（０２４００）跌逾６巴仙，報４０﹒６銀；比亞迪電子（０

０２８５）跪低近半成，報２９﹒３５銀。另外，連日急升嘅移卡（０９９２３）明顯有獲利盤

，收跌近一成四，報４５﹒６５銀。

手機佬呢期真係風雨搖曳中，先係中美摩擦搞到佢地成磨心，然後鴻騰（０６０８８）中期

純利倒退八成，上個月神州手機市場總體出貨量按年又跌近三成半，其他手機佬都幾難捱。鴻騰

跪低逾４巴仙，報３﹒５９銀；瑞聲科技（０２０１８）跌逾２巴仙，報５７﹒１銀；不過舜宇

光學（０２３８２）跟市升近２巴仙，報１４３﹒２銀；高偉電子（０１４１５）跌逾１巴仙，

報２﹒９８元；丘鈦科技（０１４７８）跌近１巴仙，報１０﹒１２銀。



＊侵侵嬲嬲豬出口唔怕輸，金失二千銀金佬好頭痕＊



侵侵話，神州喺疫情期間對花旗國嘅所作所為後，已經好耐無同習主席傾電話粥。加埋花旗

國由下個月２５號起，唔準有ｍａｄｅ ｉｎ Ｈｏｎｇ Ｋｏｎｇ，淨係得番ｍａｄｅ ｉｎ

Ｃｈｉｎａ，出口佬本來上午仲跌緊，下晝跟個市倒升，德昌電機（００１７９）跳近２巴仙

，報１４﹒６２銀；新秀麗（０１９１０）抽高逾５巴仙，報８﹒２６銀；申洲（０２３１３）

起哄３格，報１０５﹒４銀；敏華（０１９９９）軟４格，報９﹒７９銀。

金價周二急潛逾半成，創七年嚟最大單日跌幅。現貨金都失守２０００美銀跌痛。而花旗國

黃金期貨都走低收跌４﹒６巴仙，報１９４６﹒３０美銀。今日金礦股齊齊無力跌落！紫金礦業

（０２８９９）唔見逾６巴仙，報４﹒６銀；山東黃金（０１７８７）潛水近４巴仙，報２１﹒

４５銀；招金礦業（０１８１８）唔見近５巴仙，報８﹒７銀；中國黃金（０２０９９）跌逾７

巴仙，報７﹒４銀；恆興黃金（０２３０３）撻低近６巴仙，報３﹒５８銀；靈寶黃金（０３３

３０）潛水逾３巴仙，報１﹒４１銀。請請！





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