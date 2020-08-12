《嬈望大中華－彭藹嬈》科技戰對人民幣匯率的影響

《嬈望大中華》中國經濟正在復甦。雖然２０２０年第二季度ＧＤＰ按年增長３﹒２％，但

未來仍面臨各樣的新挑戰。



＊經濟增長將面對不同的新挑戰＊



相比其他經濟體，中國在新冠肺炎疫情中「先進、先出」，下半年將具備優勢。雖然最近出

現一些小型群組，但政府迅速實行非常嚴格的社交距離措施，限制了新冠肺炎的散播，也同時減

低了其對經濟的影響。

洪水泛濫對農業和基建項目造成影響。加上已經進入颱風季，將使洪水災情具有更高不確定

性。

新冠肺炎和洪水均損害了短期經濟增長，但政府已提供資助以彌補部分損失，因此筆者不太

擔心這兩個挑戰對ＧＤＰ增長造成嚴重影響。



＊科技戰才是核心難題＊



筆者認為，美國對中國科技公司越來越猛烈的攻擊才是中國經濟面臨的長期挑戰。美國現已

禁止美國公司與更多中國公司開展業務，華為亦自５月起面臨新的威脅。最近，美國政府逼使母

公司為中國企業的Ｔｉｋ Ｔｏｋ必須將業務出售給美國公司，否則不可在美國經營。同樣地，

微信在美國的營運也將受到影響。這是一場美國對中國開打的科技戰。由科技製造業以至社交平

台，中國科技企業都正面對突如其來的營運風險。

因此，中國科技企業必須就這些風險預早做出應變計劃，而中國政府的應對計劃應該在美國

總統選舉後便能知曉。總而言之，科技戰損害了中國科技產品出口的長期增長。



＊人民幣還會繼續升值嗎＊



回顧人民幣兌美元的走勢，１至５月份匯率貶值的原因有二：一，中國當時還在處理新冠肺

炎；二，華為在５月份受到美國的新實體清單威脅。結果，人民幣兌美元匯率在５月份跌至

７﹒１６８０，是２０２０年至今的最低點。

到６月，中國經濟指標有所改善，因此筆者確定中國經濟開始復甦。人民幣兌１美元的匯率

現在是６﹒９６５０。但是，要注意的是，匯率的最高水平為８月５日的６﹒９３６６。之後，

市場更加關注中美再度緊張的關係，人民幣開始失去了升值的動力。

在２０２０年初，人民幣兌１美元的匯率為６﹒９６３２。如果從當時起計，那麼人民幣匯

率沒有明顯升跌。美元指數的同期跌幅約為２﹒９５％。這顯示出本應使人民幣匯率升值的因素

已被科技戰對經濟的影響所抵消。

筆者預計技術戰將持續到今年下半年，中美關係將繼續影響人民幣的表現。

筆者將人民幣兌１美元的年底預測從先前的７﹒０５修改至６﹒９７，比先前預估的的強。

可是，從現在開始直到年尾，人民幣的強勢很可能會受到科技戰負面消息打擊。

《ＩＮＧ銀行大中華首席經濟師 彭藹嬈》

