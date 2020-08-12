舊經濟股發力，港股升３５３點收２５２４４，科指挫１１９點跑輸

《經濟通通訊社１２日專訊》隔晚美股先因疫苗消息走高，惟華府刺激計劃陷入僵局倒跌收

市，港股輕微低開２２點，報２４８６８點。股王騰訊（００７００）早段績前走軟，加上出口

股及手機股跑輸，港股跌幅一度擴大至２０５點低見２４６８５點，失守五十天線（２４９１２

點）。惟資金偏好流入舊經濟股，本地銀行股匯控（００００５）及恆生（０００１１）發威，

騰訊倒升，將跌幅受窄至百點內。午後，美股期指升幅擴大，舊經濟股越升越有，刺激港股轉升

，最高見２５２９１點，飆升４０１點。最終港股收報２５２４４，升３５３點或升１﹒４２％

，主板成交１４４０﹒７５億元，較上日多１﹒９％。國企指數報１０２１５，升６２點或升

０﹒６２％。

美股納指持續走低，加上騰訊績前市場觀望氣氛濃，科網股繼續受壓，恆生科指跑輸大市，

收報７０１０點跌１﹒６７％或１１９點。

Ａ股两市齊走低。上證綜合指數報３３１９點，跌２１點或跌０﹒６３％。深證成份指數報

１３３０８點，跌１５７點或跌１﹒１７％。兩市合計成交１０８３６﹒５７億元人民幣，較上

日下跌４﹒４％。

重磅股方面，港交所（００３８８）下跌１﹒１２％，報３６９﹒８元；騰訊漲１﹒３６％

，報５２０﹒５元；建行（００９３９）揚０﹒８６％，報５﹒８５元；中移動（００９４１）

微升０﹒３５％，報５６﹒９５元；友邦（０１２９９）走高３﹒０３％，報７４﹒８５元。

另外，萬洲國際（００２８８）績後遭八間大行削價，全日急挫７﹒０６％，報６﹒７１元

，為表現最差藍籌。



＊疫苗消息帶起市場情緒，大小象跑出＊



俄羅斯總統普京表示，衛生部已批准莫斯科一間研究所開發的新冠肺炎疫苗註冊，市場風險

偏好回升，資金偏好舊經濟股，本地銀行股造好。匯控（００００５）抽升４﹒８４％，報

３５﹒７５元；恆生銀行（０００１１）急漲５﹒１７％，報１２６﹒２元；東亞銀行

（０００２３）上升２﹒５３％，報１７﹒８２元；中銀香港（０２３８８）走高３﹒６７％，

報２２﹒６元；渣打集團（０２８８８）揚５﹒２９％，報４３﹒７５元。

疫苗消息同樣為航空股沖喜。東航（００６７０）上揚２﹒７２％，報３﹒０２元；中國國

航（００７５３）踢高３﹒９２％，報５﹒３元；南航（０１０５５）漲３﹒７２％，報３﹒９

元。另外，國泰（００２９３）公布中期盈轉虧蝕９８﹒６５億元，市場或已消化績差消息，全

日飆升１２％，報５﹒８８元。

作為「疫市」中避險板塊之一的物管股本日普偏獲利回吐。奧園健康（０３６６２）走低

５﹒９５％，報７﹒５９元；銀城生活服務（０１９２２）急挫６﹒５２％，報８﹒７４元；新

城悅服務（０１７５５）吐５﹒７７％，報２２﹒８５元；雅生活服務（０３３１９）下跌

３﹒４２％，報４３﹒７５元；儘管時代鄰里（０９９２８）本日公布中期業績純利升

９９﹒４％，仍難敵跌勢，全日跌５﹒２３％，報１１﹒９６元。



＊金價急挫失兩千，金礦股齊急跌＊



經濟數據造好加上市場對新一輪刺激計劃存憧憬，市場風險偏好回升，金價急挫失守兩千美

元，金礦股齊跌。山東黃金（０１７８７）走低３﹒６％，報２１﹒４５元；招金礦業

（０１８１８）挫４﹒７１％，報８﹒７元；中國黃金國際（０２０９９）插７﹒１５％，報

７﹒４元；紫金礦業（０２８９９）急跌６﹒３１％，報４﹒６元；靈寶黃金（０３３３０）下

滑３﹒４２％，報１﹒４１元。

內地今年７月國內手機市場總體出貨量按年下跌近三成半，手機設備股普偏走低。瑞聲科技

（０２０１８）跌２﹒２３％，報５７﹒１元；舜宇光學（０２３８２）升１﹒６３％，報

１４３﹒２元；比亞迪電子（００２８５）走低４﹒５５％，報２９﹒３５元；高偉電子

（０１４１５）下滑１﹒３２％，報２﹒９８元；鴻騰精密（０６０８８）挫４﹒０１％，報

３﹒５９元。

連日急飆的媒體股本日回吐。證監會表示將繼續密切監察與壹傳媒（００２８２）有關的交

易活動，該股已累計升近１１倍，收市回吐４０﹒９１％，報０﹒６５元；萬華媒體

（００４２６）出售毛記葵涌（０１７１６）股權，盤中曾飆升四成四，收市倒插１４﹒４％，

報０﹒２１４元。毛記葵涌（０１７１６）急挫３６﹒１３％，報０﹒９９元；有線寬頻

（０１０９７）跌２１﹒２８％，報０﹒０７４元。（ｆｚ）

