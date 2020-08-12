《鍾之日記》大象當頭起，重上二萬五

《鍾之日記》８月１２日，香港天氣：陰。香江魚缸：升。祖國股市：跌。



隔晚美股先因疫苗消息走高，惟華府刺激計劃陷入僵局倒跌收市，港股輕微低開２２點，報

２４８６８點。股王騰訊（００７００）早段績前走軟，加上出口股及手機股跑輸，港股跌幅一

度擴大至２０５點低見２４６８５點，失守五十天線（２４９１２點）。惟資金偏好流入舊經濟

股，本地銀行股匯控（００００５）及恆生（０００１１）發威，騰訊倒升，將跌幅受窄至百點

內。午後，美股期指升幅擴大，舊經濟股越升越有，刺激港股轉升，最高見２５２９１點，飆升

４０１點。最終港股收報２５２４４，升３５３點或升１﹒４２％，主板成交１４４０﹒７５億

元，較上日多１﹒９％。



＊Ａ場三千三失而復得＊



內地７月人民幣貸款增量及社會融資增量數據，大幅遜於市場預期，有分析指，下半年信貸

和社融增速大概率將延續邊際放緩的態勢，且貨幣政策和財政政策難再有明顯的寬鬆。寬鬆預期

轉向，令Ａ股延續昨日（１１日）急跌勢頭，盤中跌幅不斷放大，滬綜指午後一度瀉２﹒３％，

低見３２６３﹒２７點，不但失三千三關，且創下本月指數新低，幸好尾盤快速回穩，滬指跌幅

收窄，收跌０﹒６３％，報３３１９﹒２７點，三千三失而復得。不過科技及醫藥股仍為跌市重

災區，創業板指跌１﹒９８％，科創５０指數則插水２﹒２３％。兩市全日成交１０８３６億元

人民幣，連續第１１日突破萬億元，按日成交則減少４﹒５％。



＊憧憬回到疫前，銀行地產急起飛＊



多國研發疫苗進展良好，俄羅斯總統普京周二表示，衛生部已批准莫斯科一間研究所開發的

新型冠狀病毒疫苗註冊，屬全球首例。普京指疫苗非常有效及可提供穩定的免疫力，更強調自己

的女兒也參與了試驗。據普京透露，其女兒首次注射後其體溫升至３８攝氏度，之後幾日稍微高

於３７度，而接受第２次注射後，體溫亦輕微上升，之後回復正常，她感覺良好且抗體指數高。

俄羅斯方面預計疫苗至明年１月１日可供民用。

俄羅斯周三新增新型冠狀病毒確診病例逾５０００宗，令累計確診人數超過９０萬人，在全

球排第四。俄羅斯研發疫苗速度之快，引發一些國際專家質疑，因在批准疫苗註冊前需要大規模

人體試驗，若在沒有廣泛臨床測試前便批准疫苗生產，這種行為十分魯莽，惟俄羅斯衛生部長反

駁道，這些說法毫無根據，只是出於競爭動機。

市場憧憬全球恢復疫情肆虐前的正常生活，加上香港昨日新增確診病例數字大幅回落，本港

舊經濟股大受鼓舞。本地銀行股方面，渣打集團（０２８８８）升５﹒３％，恆生銀行

（０００１１）大漲５﹒２％，匯豐控股（００００５）急升４﹒８％，中銀香港

（０２３８８）升３﹒７％；地產股方面，長實集團（０１１１３）漲４﹒３％，恆基地產

（０００１２）升２﹒４％，新世界發展（０００１７）升２﹒３％，新地（０００１６）升

２﹒１％。



＊契稅法稅率不變，內房評估影響欠方向＊



中央１１日表決通過了城市維護建設稅法、契稅法，進一步推進了中國「稅收法定」的進程

。其中，《契稅法》將於明年９月１日起施行，取代１９９７年７月７日國務院發布的《中華人

民共和國契稅暫行條例》，稅率為３－５％。

上海中原地產市場分析師盧文曦指出，契稅是房產交易中佔比較大的稅種，故對交易層面有

較大影響，而課稅稅率並沒有變化，提醒市場不用過度解讀。對於市場關注新稅法下，明年購買

首套房會否仍有補貼。盧文曦預計，各地方還是極大可能保留當前的補貼措施。他指，從以往慣

例來看，政府會維持市場穩定，預計不用多久地方補貼措施會公布。其次，當前樓市處於敏感時

期，如果稅率出現較大幅度變動，不利於樓市穩定運行。而剛需是組成樓市運行的基石，更何況

今年和明年經濟運行有壓力，房地產更要維持穩定。

此外，房貸利率定價方式亦迎來調整，繼交通銀行後，五大行工行、建行、農行、中行及郵

儲行午間集體發布公告，２５日起對批量轉換範圍內的個人住房貸款，按照相關規則統一調整為

ＬＰＲ定價方式。

人行上周發布的第三季貨幣政策提到，市場化的ＬＰＲ更好反映了市場供求變化，貨幣政策

向貸款利率的傳導效率明顯提升。

不過，市場仍評估《契稅法》對樓市影響，內房板塊明顥缺乏方向，萬科（０２２０２）漲

２﹒４％，潤地（０１１０９）升１﹒２％，碧桂園（０２００７）揚１％；惟世茂集團

（００８１３）吐０﹒９３，佳兆業（０１６３８）軟１﹒３％，旭輝（００８８４）更跌

１﹒９％



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