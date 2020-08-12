《股林淘金－林家亨》紓困政策陷僵局，美股納指回吐大

《股林淘金》美股昨天（１１日）開市後迅即上升，道指曾經升超過３００點，標普５００
指數逼近新高紀錄，但中午過後市場傳出美國國會就失業的延續紓困措施談判陷入僵局，共和黨
及民主兩黨的敵視狀態令市場擔憂美國經濟今年難以復甦，沽壓驟增，美股倒跌１０４點收市，
納指跌１８５點，跌幅１﹒６９％，長、中、短債息上升。收市之後電能車Ｔｅｓｌａ宣布將股
份一拆四，其股價在延長交易時段上升６﹒４％。
預計今日（１２日）港股早上會有溫和回吐，跌幅可能超過１００點，阿里巴巴
（０９９８８）在美國ＡＤＲ股價跌至２４１元，估計今天會吸引到投資者在這價格水平入市，
騰訊（００７００）股價也有機會再下試５１０元附近。昨天恆指收市２４８９０，低於保歷加
通道中軸線２４９０３點，估計恆指在回吐之後，未來仍然繼續會朝向２５０００點以上進發。
《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理 林家亨》
＊筆者持有上述股份＊
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