《投資智慧－鄧聲興》首程控股（００６９７）規模效應明顯增強

《投資智慧》首程控股（００６９７）公布中期業績盈喜，預期中期盈利同比增長不低於

３０％，其中值得關注的是其停車場業務首次實現盈利，收入同比增長超過１００％。相信是集

團在過去２年加快拓展，有助累積更多的資源。公司在京津冀、長三角、西南成渝都市群以及大

灣區四大區域的停車業務布局，規模效應明顯增強。



首程控股在２０１７年明確了以停車資產運營管理和以城市更新為導向的私募基金管理為主

營業務的城市綜合服務企業的定位，過去三年停車場業務發展迅速，目前已獲取了包括市政配套

，商業地產及路側停車在內的眾資產。公司獲取停車資源的方式包括與龍頭房企如萬科等建立合

夥公司，達成與政府的戰略合作，從而獲取停車場資源，加快拓展地方停車場市場。截至目前，

公司在全國簽約車位數已超過１０萬個，形成了以北京為核心，上海、廣州、成都、重慶、南京

等重點城市同步發展的市場格局。目前內地停車市場需求龐大，車位供應持續緊張。截至２０１

９年，保守估計中國市場的停車位短缺數量超過５０００萬個，停車位供需失調的情況還將加劇

。此外，停車收費機制逐漸由政府管控向市場化定價過渡，停車費按市場供需調升大趨勢明顯，

有利於公司進一步提升盈利空間。



集團財務狀況穩健，負債率５％在較低水平。截至去年底，集團銀行結餘及現金為

３０﹒５７億元，銀行貸款為４﹒５７億元。此外，公司的另一主營業務基金管理業務的城市更

新項目陸續進入建設和招商階段，基金管理規模的擴大使基金管理業務收入和營業利潤規模在

２０２０年上半年仍穩步增長。此外，公司的補充業務股權投資表現理想。首程控股於２０１８

－２０１９年通過三支基金分別參與理想汽車Ｂ２、Ｂ３和Ｃ輪融資，投資金額接近７億人民幣

。保守估計已投資股權價值已實現近３倍的增長。相信理想汽車上市預計將給公司帶來可觀的投

資回報。《銳升證券聯合創辦人及首席執行官 鄧聲興》



（筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份）



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