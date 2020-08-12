《樓市亮話－湯文亮》有出冇入，樓價租金怎能不跌

《樓市亮話》有老友話，物業市場充滿悲觀情緒，問我可不可以寫一兩篇振奮人心的文章，

我話恕難從命，我寫文章分析樓市是根據自己觀點，不會向其他人妥協。記得２００９年初，環

球金融海嘯之後，ＥＡＡ邀請我在理工大學向千多名物業代理講樓市，希望我可以安撫一下他們

，當時與現在一樣，樓市充滿悲觀情緒，我亦話恕難從命，我只會按自己的分析講樓市。



我收到邀請之後，與同事了解一些公司的租務問題，我講大家都唔會相信，公司幾百億物業

，無論豪宅，甲級寫字樓，商舖出部租出，空置率是零，而且還有一些等待後補租客，於是我在

演講時大膽話樓市將會作出Ｖ型反彈，理由是租務市場強勁，行內人知道，出租率理想，樓價就

不會下跌，演講完畢之後，ＥＡＡ埋怨我，話我講得太理想，我唔知道，政府在２００９年底已

經開始出招打壓樓市，到現在還未撤銷過一招半式，倘若政府撤辣，一定會沖喜樓市。



今次樓市形勢，可以說比２００９年還要嚴峻，但壞消息亦是好消息，由於香港封城，基本

上沒有國內人或者外國人到香港買樓租樓，但始終有一些業主要賣樓或者有租客退租，在有出冇

入的情況下，的確令到各類型物業租金下跌，空置率上升，同時甲級寫字樓以及舖位的價格亦下

跌，但住宅物業則保持平穩，多少令人出乎意料之外，我相信疫情不會永遠持續，估計在今年底

，疫苗開發之後，全世界就會解封，同時購買力亦會被釋放，租金與樓價有很大機會會掉頭上升

，我並不是太樂觀，只是講出我個人觀點。



不時有年輕朋友問我現在是不是買樓好時機，老實說，在新冠疫情下，我怎能夠說是好時機

，但新冠疫情同時禁止外來購買力入境，少了競爭對手，就可以說這是買樓好時機，原來有很多

年輕朋友了解這個道理，所以最近有調查顯示，大約一成被訪年輕人話現在是買樓好時機，千祈

唔好以為一成是很少，原來已經是９年內最高百分比，今次真係英雄所見略同。

《紀惠集團副主席及行政總裁 湯文亮》



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