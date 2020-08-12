《缸邊嫺談－黃惠嫺》國家政策大力支持國產晶片發展

《缸邊嫺談》近月，內地曾多次提出「加快形成以中國國內大循環為主體、國內國際雙循環

相互促進的新發展格局」的概念。「內循環」概念推出後，各界普遍預期，國家將相繼出台不同

政策，以支持「內循環」經濟發展。近日，中國國務院推出了支持集成電路（即「晶片」）發展

的政策。

為進一步優化集成電路產業和軟體產業發展環境，深化產業國際合作，提升產業創新能力和

發展質量，中國國務院於２０２０年８月４日公布由其印發的《新時期促進集成電路產業和軟體

產業高質量發展的若干政策》（「政策」），從財稅優惠、支持投融資、研究開發、進出口、人

才、知識產權、市場應用、國際合作等八大方面提出了３７條支持政策措施。

財稅優惠方面，政策提出，集成電路生產企業或項目最高可免１０年企業所得稅。當中的條

件及免稅優惠包括：



條件 免稅優惠

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集成電路線寬小於２８納米（含），且經營期 第一年至第十年免徵企業所得稅

在１５年以上的集成電路生產企業或項目



集成電路線寬小於６５納米（含），且經營期 第一年至第五年免徵企業所得稅

在１５年以上的集成電路生產企業或項目 第六年至第十年按照２５％的法定稅率

減半徵收企業所得稅



集成電路線寬小於１３０納米（含），且經營期 第一年至第二年免徵企業所得稅

在１０年以上的集成電路生產企業或項目 第三年至第五年按照２５％的法定稅率

減半徵收企業所得稅



線寬小於１３０納米（含）的集成電路生產企業 准予向以後年度結轉，總結轉年限最長

納稅年度發生的虧損 不得超過１０年

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另外，在一定時期內，對集成電路材料及重大項目進口新設備，准予免關稅及╱或分期繳納

進口環節增值稅。

投融資政策的亮點是，大力支持符合條件的集成電路企業和軟體企業在境內外上市融資，加

快境內上市審核流程，符合企業會計準則相關條件的研發支出可作資本化處理；鼓勵支持符合條

件的企業在內地科創板、創業板上市融資，暢通相關企業原始股東的退出渠道。政策指出，通過

不同層次的資本市場為不同發展階段的集成電路企業和軟體企業提供股權融資、股權轉讓等服務

，以拓展直接融資渠道，提高直接融資比重。

根據中國海關總署統計，自２０１７年以來，國內每年進口晶片的總金額價值已超過

３０００億美元，遠超原油進口額。與此同時，作為全球僅次於南韓的第二大晶片設備市場，中

國下游市場對晶片設備的需求極度旺盛，但是國產設備的自給率卻很低。據中國海關總署的數據

顯示，從進口情況看，近五年來中國集成電路的進口數量持續增加。



從需求角度看，中國已成為全球佔比最高的電子產品生產及消費市場，根據市場調查機構

ＩＣ Ｉｎｓｉｇｈｔ的數據顯示，２０１３－２０１８年間，中國的晶片市場規模由８２０億

美元擴大至１５５０億美元，年複合增長率為１３﹒６％，而根據中國海關總署的數據，

２０１９年中國集成電路進口額已達３０５６億（美元．下同），出口額為１，０１７億元，集

成電路貿易逆差為２０３９億元，自給率較低，顯示以國產晶片作替代的空間巨大。

在資訊網絡高速發展的年代，晶片可廣泛應用於電腦、手機、家電、汽車、高鐵、電網、醫

療儀器、機器人、工業控制等各種電子產品和系統。而５Ｇ的建設，包括５Ｇ基站建設、５Ｇ手

機更新換代等，亦有望帶動對晶片的需求。現時中國已成為全球最大的電子設備生產國之一，而

在生產規模的形成下，預期對晶片的需求不斷提高。但當前國產晶片供應只是略高於１０％，即

大部分晶片仍是依賴於進口供應。



為解決多年晶片（特別是高端晶片）自給率低的問題，國務院推出扶持晶片發展的政策，旨

在減輕晶片生產商在設計、研究及生產上的成本，並增加企業融資渠道，從而提升整個行業的競

爭力及發展環境。

２０２０年於本港上市的晶片企業均有不同的發展策略及集資計劃，加上近日中國國務院印

發的《新時期促進集成電路產業和軟體產業高質量發展的若干政策》支持，將有利加快整個行業

的發展，並刺激資金流入半導體及晶片板塊。而今次政策內容的重點在於財稅政策優惠，以免稅

為例，生產集成電路線寬小於２８納米及小於６５納米的晶片企業或項目所得稅得以減免，可謂

受惠最大；此外，特定進口生產晶片用的材料及生產設備亦獲免徵關稅。這次中國政府在財力上

對晶片發展作出極大力度的支持，而在政策利好的扶持下，半導體╱晶片板塊由年初至今已錄得

不俗的升幅，建議可留意半導體及晶片板塊中有能力生產較高端晶片的企業。

《工銀亞洲證券業務部分析員 黃惠嫺》



＊筆者為證監會持牌人士，並無持有上述股份



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