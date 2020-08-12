梁君彥：立法會十月中復會，全部議員留任毋須再宣誓

《經濟通通訊社１２日專訊》全國人大常委會表決通過《關於香港特別行政區第六屆立法會

繼續履行職責的決定》。立法會主席梁君彥認為，根據人大常委會的決定，現任議員均可留任，

包括四名被取消參選資格的議員。他又透露與行政長官林鄭月娥會面後，決定立法會將於１０月

中復會，議員毋須再宣誓，但委員會正副主席需要重選。



＊２０２１換屆前不補選＊



行政長官林鄭月娥在人大常委會通過決定後，與立法會主席梁君彥會面，商討立法會如何恢

復運作。梁君彥會後見記者指出，取消資格只與第七屆選舉有關，他們仍是第六屆議員。他認為

人大只在疫情下作出決定，讓第六屆議會運作多一年，沒有政治考量。

他表示：「（任期）第一年才會宣誓，根據法例就不應需要再宣誓。」

政府發言人回覆傳媒查詢時表明，為了符合選舉公平、公開的要求，及防止新型冠狀病毒疫

情擴散，當局現階段並無計劃在２０２１年換屆選舉前，為４個議席空缺進行補選。



＊民主派研究民意後再決定去留＊



民主派立法會議員就人大常委會的決定發表聯合聲明稱，會了解民意，詳細研究後再決定下

一步行動。建制派議員則聯署支持人大常委會的決定，認為有助香港社會減少爭拗，集中精力應

對疫情。（ｃｌ）

