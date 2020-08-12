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12/08/2020 09:09

梁君彥：立法會十月中復會，全部議員留任毋須再宣誓

　　《經濟通通訊社１２日專訊》全國人大常委會表決通過《關於香港特別行政區第六屆立法會
繼續履行職責的決定》。立法會主席梁君彥認為，根據人大常委會的決定，現任議員均可留任，
包括四名被取消參選資格的議員。他又透露與行政長官林鄭月娥會面後，決定立法會將於１０月
中復會，議員毋須再宣誓，但委員會正副主席需要重選。

＊２０２１換屆前不補選＊

　　行政長官林鄭月娥在人大常委會通過決定後，與立法會主席梁君彥會面，商討立法會如何恢
復運作。梁君彥會後見記者指出，取消資格只與第七屆選舉有關，他們仍是第六屆議員。他認為
人大只在疫情下作出決定，讓第六屆議會運作多一年，沒有政治考量。
　　他表示：「（任期）第一年才會宣誓，根據法例就不應需要再宣誓。」
　　政府發言人回覆傳媒查詢時表明，為了符合選舉公平、公開的要求，及防止新型冠狀病毒疫
情擴散，當局現階段並無計劃在２０２１年換屆選舉前，為４個議席空缺進行補選。

＊民主派研究民意後再決定去留＊

　　民主派立法會議員就人大常委會的決定發表聯合聲明稱，會了解民意，詳細研究後再決定下
一步行動。建制派議員則聯署支持人大常委會的決定，認為有助香港社會減少爭拗，集中精力應
對疫情。（ｃｌ）

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