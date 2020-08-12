《日入而息》騰訊多賺兩成，國泰轉蝕近９９億，港股升３５３點

《今天重點》﹡騰訊（００７００）中期純利按年升２１％，不派中期息；騰訊第二季純利

按年升３７％至３３１億元人民幣，勝預期；騰訊次季網絡遊戲收入按年升

４０％，手遊升６２％；騰訊次季金融科技服務收入升三成，網絡廣告升

１３％

﹡國泰（００２９３）中期盈轉虧蝕９８﹒６５億元，不派息；國泰指上半年

燃油對沖虧損大增逾１３倍，客運收益大跌７２％；國泰指每月淨現金虧損

仍達１５億元，重組有必要性

﹡中國聯通（００７６２）中期多賺１０％至７６億元人民幣，勝預期，不派

中期息：聯通指若被要求退出美國市場有預備方案，全年資本開支七百億人

幣

﹡傳黎智英被凍結５千萬資產，案件暫未交國安公署處理

﹡本港新增６２宗確診，另有３０多宗初步陽性個案

﹡外交部表示國家核心利益無可退，美制裁名單變表揚名單；外交部副部長表

示中美對話不能中斷，聚焦合作管控分歧；人大常委會決定保障特區政府施

政和社會運行；外交部再回應涉抖音問題：揮舞封禁大棒是作繭自縛



《即日市況》﹡舊經濟股發力，港股升３５３點收２５２４４，科指挫１１９點跑輸



《深滬股市》﹡滬綜指跌幅尾盤快速收窄至０﹒６３％，收復三千三



《美元匯價》﹡英鎊短線走勢還看１﹒２９８０表現；歐元最新報１﹒１７７０╱７４，日

圓最新報１０６﹒８６╱８８



《公司業績》﹡騰訊（００７００）中期純利按年升２１％，不派中期息；騰訊第二季純利

按年升３７％至３３１億元人民幣，勝預期；騰訊次季網絡遊戲收入按年升

４０％，手遊升６２％；騰訊次季金融科技服務收入升三成，網絡廣告升

１３％

﹡中國聯通（００７６２）中期多賺１０％至７６億元人民幣，勝預期，不派

中期息

﹡國泰（００２９３）中期盈轉虧蝕９８﹒６５億元，不派息

﹡光大水務（０１８５７）中期純利４億元，跌４％，派中期息３﹒７４仙

﹡鼎益豐（００６１２）中期虧損收窄至７１２５萬元，不派息

﹡富邦銀行中期純利按年跌９３％，淨息差跌２５基點

﹡中國人壽（０２６２８）首７個月保費收入按年升１２﹒３％

﹡新華保險（０１３３６）首７個月保費收入按年增長３０﹒１％

﹡灣區發展（００７３７）中期盈轉虧，蝕１﹒１５億元人民幣，不派息



《公司資訊》﹡阿里巴巴（０９９８８）今年天貓雙十一將升級為購物狂歡季

﹡聯通（００７６２）中期移動服務收入跌２﹒８％；固網寬帶接入收入升

５﹒９％；聯通中期產業互聯網收入升３６％，佔整體服務收入比例升至

１６％

﹡力高地產（０１６２２）發３００萬美元優先票據，票息８﹒５％

﹡上海証大（００７５５）附屬擬以公開掛牌方式售物業公司七成股權

﹡國泰（００２９３）上半年燃油對沖虧損大增逾１３倍，客運收益大跌

７２％

﹡港交所（００３８８）Ａ股槓桿及反向產品截至昨日日均成交逾１億元

﹡華夏基金管泓姿表示滬深３００指數約４５５０點支持力大

﹡中國廣核新能源（０１８１１）７月完成發電量按年減少１２﹒２％

﹡信達生物（０１８０１）和禮來製藥共同開發的藥物新適應症申請獲受理

﹡義合控股（０１６６２）附屬與華大集團就檢測及食品護膚益生菌展開合作

﹡證監會禁止中國通海證券前客戶主任陳耀庭重投業界１８個月

﹡李嘉誠及李澤鉅再增持長實（０１１１３）４０萬股，涉資１６５５萬元

﹡萬華媒體（００４２６）附屬售１５０萬股毛記葵涌股份，涉約１９０萬元



《國企紅籌》﹡中海石油化學（０３９８３）侯曉峰獲委任為首席執行官

﹡中國平安（０２３１８）首７個月保費收入按年升０﹒８５％



《神州民企》﹡騰訊英雄聯盟等遊戲被侵權，起訴雲遊戲平台勝訴獲賠２５８萬元人民幣；

騰訊雲公布「星．園計劃」，未來三年扶持３０萬中小企業

﹡順風清潔能源（０１１６５）租用中環中銀大廈物業作辦公營運之用



《中國要聞》﹡浦發銀行表示獲銀保監批准在上海籌建浦銀理財公司

﹡新城控股前董事長的好友孫求生因內幕交易被罰

﹡民航局首次出台貨郵飛行配置政策，以提升其日利用率

﹡武漢餐飲協會響應制止餐飲浪費，倡「Ｎ－１」點餐

﹡銀保監表示應加強貸款保證保險銷售管理及投保提示

﹡特斯拉在華成立保險經紀公司，註冊資本５０００萬元人民幣

﹡全球半導體商廠排名：台積電第三，華為海思首入前十

﹡五大行表示８月２５日起個人房貸統一轉換為ＬＰＲ定價

﹡中信證券表示傾向認為人行７月購入國債以平息供給擔憂

﹡國稅總局表示下半年收支矛盾較大，落實好減稅降費政策

﹡北京環球影城明年春季試運營，５月正式開園

﹡全國人大常委會第通過城建稅法、契稅法

﹡國務院任命張工為國家市場監督管理總局局長

﹡上海黃金交易所要求繼續加強近期市場防範風險工作

﹡上海影院、劇場上座率將由３０％上調至５０％

﹡第一太平表示上海一手房成交回落，土地市場仍然活躍

﹡人行１４００億逆回購利率持平，三日累放水２０００億；人行７月或已增

持特別國債，引發赤字貨幣化猜想

﹡ＴｉｋＴｏｋ回應法國隱私監管部門調查：正全力配合

﹡中華廠商會會長表示港產品標示「中國製造」影響不大

﹡外交部表示國家核心利益無可退，美制裁名單變表揚名單；外交部副部長表

示中美對話不能中斷，聚焦合作管控分歧；人大常委會決定保障特區政府施

政和社會運行；外交部再回應涉抖音問題：揮舞封禁大棒是作繭自縛

﹡美國制裁委國船運公司破產，中石油接收三艘超大油輪

﹡美國駐華大使館社交帳戶頭像悄刪中國二字，引發猜想

﹡特朗普稱如果這次選舉輸了，中國將擁有美國

﹡港府研究美國新規有否違反世貿規則或以行動保護利益

﹡樂玉成稱美國吃相難看，對ＴｉｋＴｏｋ明火執仗搶劫

﹡深圳表示零售龍頭企業落戶可獲億元獎勵

﹡印度稅局突搜查多間中資實體，涉透過空殼公司洗黑錢

﹡印媒表示字節跳動暫停印度招聘，兩千現有員工崗位暫保

﹡據報愛奇藝不願被騰訊收歸旗下，二次上市或是好選擇

﹡榮耀預告將推出旗下首部電競手提電腦

﹡機構料７月工業增加值同比增５﹒１％，消費有望轉正

﹡中原表示契稅法稅率不變，料明年首套房補貼持續

﹡多家官媒發聲批評「大胃王吃播」鼓吹浪費食物

﹡華為開啟「塔山計劃」，年內建設４５ｎｍ晶片生產線

﹡國家稅務局表示契稅上調是誤讀

﹡中基協表示７月私募基金管理基金規模環比增長逾４％

﹡印力集團簽約黑石，為其上海商場項目配置管理服務



《寶島快訊》﹡台股收跌０﹒９％，報１２６７０﹒３５點



《其他消息》﹡地產建設商會支持人大常委會通過立法會繼續運作議案

﹡梁君彥稱立法會１０月中復會，全部議員留任毋須再宣誓

﹡梁美芬料議員延任無司法覆核因素，葉國謙稱最少震盪

﹡曾鈺成稱立法會延任一年乃唯一辦法，符中國憲法精神

﹡董建華稱人大常委會通過立法會續任合法合情合理

﹡仇栩欣襲警罪名不成立，官斥兩警員砌詞狡辯

﹡鄭松泰決定延任立會議員一年

﹡稅務局為有需要的企業和市民豁免分期繳稅附加費

﹡競委會調查指海港聯盟有反競爭效果，聯盟提出多項承諾釋疑

﹡金管局表示銀行支付結算等令離岸人民幣需求上升，市場仍有序運作

﹡梁永祥稱疫情下劏房租金無下調，兼違法加收水電費

﹡深股通額度全日流走１４﹒５億元；滬股通額度全日用逾２０億元，陸股

通淨流出１６﹒４億

﹡ｌｉｖｉ與銀聯合作，手機應用程式增二維碼付款功能

﹡香港快運兩架客機在機場停機坪發生碰撞，無人受傷

﹡賀一誠稱首要工作是穩定澳門經濟，暫不處理賭牌重新競投事宜



《國安立法》﹡消息指黎智英案再多兩男被通緝，包括朱牧民及劉祖迪

﹡傳黎智英被凍結５千萬資產，案件暫未交國安公署處理

﹡蔡英文稱台灣將信守承諾，續對港人提供必要人道協助

﹡據報國有銀行在港採取行動遵守美國對中港官員制裁

﹡外媒表示本港高淨值投資者沒有撤離，減緩資本外流憂慮

﹡港府暫停履行與德國及擱置與法國的移交逃犯協定



《新冠肺炎》﹡本港新增６２宗確診，另有３０多宗初步陽性個案

﹡衞生署正追縱旺角長興大廈宿舍外傭，促新僱主留意

﹡ＶｉｕＴＶ一名製作部員工確診

﹡民航局昨日發三個熔斷指令，東航馬尼拉航線停運１周

﹡何栢良稱社區仍有隱形傳播鏈，疫情未可樂觀

﹡國家衛健委表示各地將排查農貿市場，禁售來源不明食品

﹡富邦銀行旗下分行調整營業時間

﹡華府購一億劑Ｍｏｄｅｒｎａ疫苗，強生明年產十億劑

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