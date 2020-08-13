《缸邊隨筆－石鏡泉》金崩

《缸邊隨筆》金，三扒兩撥跌去逾１３０美元。



銀，一插，跌逾１５％，是自２００８年以來最大單日跌幅，後市點？



事後分析，市場話有４個原因：



（１）俄羅斯率先註冊新冠疫苗



市場憧憬，有疫苗，無新冠肺，即不用封城，無限聚，生活如舊，經濟升。這個憧憬一定可

出現，關鍵是：疫苗真有效？俄羅斯的仍未進入第三期試驗，是否真安全？不知。不過，有，好

過無，因為全球被新冠肺炎壓得太慘了。



然而，要檢驗有效否，還是要等待俄羅斯１０月推出才可說？不要忘記，今時有研究稱，疫

苗只能有效６個月！



（２）美債息升



近日美１０年國債息由０﹒５２％升回上０﹒６５％。



寬鬆貨幣政策，帶來低息，低息利揸黃金（因揸金無息），但息一回升，揸無息之金就蝕底

。



（３）美元逐漸止跌企穩



美匯在９３區企穩，是因為美國在白宮和國會間的財政刺激磋商陷入僵局，即美元印鈔速度

會減慢，及地緣政治局勢緊張，會使資金流入美元，美元強金弱是相關的。



（４）在金市賺了的套利走人



道富公司（Ｓｔａｔｅ Ｓｔｒｅｅｔ）旗下最大的黃金ＥＴＦ ＳＰＤＲ Ｇｏｌｄ

Ｓｈａｒｅｓ於８月７日上周五（７日）出現３﹒８２億美元的資金流出，創出３月來最大撤資

，遂產生骨牌效應。



在筆者看來，上述的四個原因都似是而非。



（１）俄羅斯的疫苗只屬沖喜，還要等生了仔才好燒炮仗。



（２）美債息能升多少？升回１％。好呀，看有幾多負債重的美企要破產，所以美儲局此時

不敢讓美債息升過多。



（３）特朗普為爭連任，一定要大派福利，結果要又一定要大印美元，美元長期貶值，是必

然之路。



（４）賺了要套利，套利了，揸了錢，不身痕，不候位又來買過？



＊交易所增黃金期貨按金＊



一個市場少談到的是芝加哥期貨交易所於周二將ＣＯＭＥＸ １００黃金期貨（ＧＣ）的初

始保證金從９５７０美元上調至１０２３０美元，漲幅為６﹒９％；將黃金（交割增強）期貨（

４ＧＣ）的初始保證金從９０２０美元上調至１０２３０美元，漲幅為１３﹒４％；將

ＣＯＭＥＸ ５０００白銀期貨（ＳＩ）８月合約的維持保證金從１１５００美元上調至

１３２５０美元，漲幅為１５﹒２％。



無獨有偶，針對金屬價格的近日風波，上海期貨交易所也出了通知，要各有關單位造好風險

防範工作，理性投資，維護市場平穩運行。



市場上談的四個金跌原因其實亦是支持金價上升原因。



（１）有了疫苗，無新冠肺，經濟好，通脹升不升？



（２）美息可以升幾多吖？



（３）美國會不濫印美元？



（４）在金上賺了的，套利了的會不回來再買金？



周二（１１日），芝交易所增按金，是攞膽的，但加了之後，就會有一段時期不加了，可能

到金見２４００、３０００，再加吧！《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思。筆者會因應市況而買賣。）



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