《凱文隨筆－凱文》微妙的「口誤」，緩解中美緊張氣氛

《凱文隨筆－凱文》美國衛生部長阿扎爾（Ａｌｅｘ Ａｚａｒ）昨午（１２日）結束了四

天的台灣訪問行程，這位４０多年來赴台最高級美國官員在總統府開場致詞時，把「蔡總統」

（Ｐｒｅｓｉｄｅｎｔ Ｔｓａｉ）說成「習主席」（Ｐｒｅｓｉｄｅｎｔ Ｘｉ）。期間台美

雙方都保持沉默，沒有人對這個「口誤」提更正，耐人尋味。



美國這幾年對中國展開全方位的瘋狂戰略打擊，貿易戰、科技戰、干預中國內政（香港、新

疆等問題）、制裁中國地方高層官員，中方都是處處忍讓及以被動方式應對；你要我們多買點商

品，我們就買，反正我們也需要，只是你們的商品夠不夠賣而已；所謂忍讓，就是一直沒有在所

持美國國債或稀土貿易方面有大動作，因為那些舉動是足以令美國崩潰，繼而導致的全球經濟災

難程度，就更難以估算了。



特朗普是個剛愎自用的人，為求達到目的，無所不用其極，但說到底他還是個聰明人，知道

習近平的底線，他可以時而說是習主席的好友，時而又表示彼此關係變得困難了，但卻不敢觸碰

「領土完整」的底線。之前兩個航母戰鬥群帶領一眾小弟到南海水域耀武揚威地演習，很多人都

憂慮中美雙方會擦槍走火，結果兩艘航母都靜悄悄地離開了。



還是那一句，中美全面開戰、甚或局部地區戰爭的選項應該不存在。



美國人民或國會絕不會贊成無緣無故去跟中國打仗，相反，中國人民飽受美國與西方國家長

年的欺凌，那股怨氣可是忍了好幾十年，如果情勢發展到非打不可的話，中國絕對是獲得全國人

民支持去戰鬥。兩國的核武與先進武器都形成了所謂「恐怖平衡」，雙方各拿幾個城市出來讓對

方核武摧毀，是任何美國總統都不敢去冒的險，當然也是與中國領導人全力建設國家發展經濟的

宏遠策略背道而馳。



再回到阿扎爾的「口誤」，一國的內閣官員專機訪問一個「國家」，獲其「總統」接待，但

不知道其「總統」的名字（還是一個極其簡單的名字），這種話有人會相信嗎？阿扎爾事後接受

台媒專訪，解釋他五次提到「蔡總統」，只有一次（也是第一次）唸錯而已。但他這「唯獨一次

」微妙的「口誤」，卻恰到好處，一方面完成了他自身這項艱難的外訪任務，另一方面也令中國

領導人莞爾，可謂皆大歡喜；這當中需要彼此存有默契，心領神悟，才能領會箇中玄機。



習近平去年１月《告台灣同胞書》提到「實現祖國完全統一的歷史任務，兩岸長期存在的政

治分歧問題總不能一代一代傳下去」。他是把個人榮譽全押上去了，不是一個八年任期的美國總

統（算你特朗普將會成功連任吧！）可以企及的境界。他那股肅清黨內（逾九千萬黨員）貪腐的

魄力，是前無古人；想想香港當年的廉政公署只是打區區一支貪腐警隊，所遇到的巨大阻力。有

人形容習近平開展的是「習近平時代」，這話沒有水份，那宏大的「一帶一路」帶領全球的發展

中國家邁向未來，美國與其一眾沒有長遠眼光的小弟齊來杯葛，但當今最重要的西方國家，法國

與德國卻在觀望。新時代誰主浮沉，就等著瞧。



俄羅斯昨日公布了其研發的新冠病毒疫苗，專家估計中、英、美三國也應各自發展了自己的

疫苗，只是各有盤算，不急於公布。病毒這項試題終於過了關，全世界都舒了一口氣，接下來就

是重振經濟的試題了。特朗普很快又要找習主席做知己了。有中國的智庫提出，美國將來無法償

還其天文數字的國債，就拿其國內的優質國有資產來交換，中國也可協助美國修建高鐵，乍聽之

下匪夷所思，但如果不能用戰爭手段來解決經濟問題時（據說美國三十年代大蕭條後，政府花了

十年時間才能重振經濟），還有甚麼別的方法？



（作者凱文，從事英文媒體及翻譯工作逾３０年。彼為英國語言學家協會會員，且於

２０１５年取得特許語言學者資格。其專業履歷載於該會的網上名錄，讀者可到以下連結查閱

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╱２９８１３╱３６╱１９５７）



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