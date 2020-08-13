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13/08/2020 17:45

《台股攻略－馮偉明》科技股各自發展，台股高位整固

　　《台股攻略》美股周三（１２日）在大型科技股帶領下全面向好，刺激台股今日（１３日）
一度上升逾百點，最終升９２﹒７８點，收１２７６３﹒１３點，成交金額放大至新台幣
２３６２﹒４２億元。
　　台積電回升，收新台幣４２９元，升２﹒４％，市值重返新台幣１１兆元之上；由於新
ｉＰｈｏｎｅ遞延，市場擔心鴻海第３季業績受影響，今日股價重挫２﹒３％，失守新台幣８０
元關卡；大立光亦由升轉跌，收新台幣３８５０元，跌超過１％。聯發科亦開高收低，不過尾市
有買盤，收新台幣６８４元；聯電、國巨及可成等沽壓亦相當沉重。ＭＳＣＩ作最新季度調整，
祥碩被納入為成分股，帶動股價今日大升超過４％，收新台幣１７７５元；矽力─ＫＹ則收在平
盤新台幣１７５５元。太陽能股再度受資金追捧，茂迪、達能及鼎元漲停。電腦設備股及工具器
材股亦獲買盤青睞，力達─ＫＹ亮燈漲停，上銀大升近３％，全球傳動、大量及恩德等表現不俗

　　美國科技股雖然走勢不俗，但未能帶動台灣科技股全面向好，反映高位阻力不少，預料台股
暫時在高位整固。《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管　馮偉明》

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