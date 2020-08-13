《午市前瞻》港股高開後倒跌，專家料續調整「染藍」大熱股宜套利

《經濟通通訊社１３日專訊》隔晚美股三大指數均反彈，當中納指領漲大市氣氛，受外圍帶

動，加上騰訊（００７００）及中聯通（００７６２）中期業績勝預期，同時創科

（００６６９）績後創新高，港股今早高開２４６點報２５４９０點，惟已是半日最高位。其後

，惟績後騰訊見資金流出倒跌；美國１０年期國債收益率連升數日後回軟，加上恆指公司明日收

市後公布恆指成分股季度檢討，部分大行及券商指恆隆地產（００１０１）及太古Ａ

（０００１９）等地產股大機會遭剔出，拖累地產板塊回吐，以及金融股走低，港股最多半日曾

倒跌７７點見２５１６６。最終港股半日收報２５２１３，跌３０點或跌０﹒１２％，主板成交

６５２﹒６３億元。國企指數報１０２６３，升４７點或升０﹒４７％。

Ａ股個別發展，上證綜合指數半日收３３１９點，升不足１點，成交２３８７﹒８６億元人

民幣。深證成份指數半日收１３２７７點，跌３１點或跌０﹒２３％，成交３０７７﹒１１億元

人民幣。

重磅股方面，中期純利多賺兩成一的騰訊，股價倒跌１﹒４４％，報５１３元；友邦保險

（０１２９９）跌０﹒８７％，報７４﹒２元；中國平安（０２３１８）跌０﹒４２％，報

８２﹒８５元；香港交易所（００３８８）升０﹒５９％，報３７２元。



＊中聯通半年多賺逾１成勝預期，半日飆兩成三＊



半年多賺逾１成勝預期且大行唱好的中國聯通（００７６２），半日飆升２２﹒９８％，報

５﹒６２元；中國移動（００９４１）升５﹒２７％，報５９﹒９５元；中國電信

（００７２８）升９﹒８３％，報２﹒５７元。

內需股繼續有炒作，中期多賺一成七的高鑫零售（０６８０８），股價升７﹒０５％，報

１１﹒２４元；九毛九（０９９２２）漲６﹒４％，報１５﹒９６元；海底撈（０６８６２）升

６﹒８％，報４３﹒９５元；頤海國際（０１５７９）升４﹒４５％，報１０３﹒３元；安踏體

育（０２０２０）升４﹒３２％，報８０﹒９５元。

中金發表研究報告指，恆生公司將於明天收市後公布恆生系列指數季度審議結果，中金初步

測算阿里巴巴（０９９８８）、美團點評（０３６９０）、安踏體育（０２０２０）、阿里健康

（００２４１）、藥明生物、華潤啤酒（００２９１），上述股份普遍造好。藥明生物升

５﹒８４％，報１６４﹒９元；安踏體育升４﹒３２％，報８０﹒９５元；阿里巴巴升

１﹒９７％，報２４８﹒２元；美團點評升１﹒０３％，報２１６元；華潤啤酒升０﹒４８％，

報５２﹒０５元；阿里健康跌０﹒７２％，報１９﹒２６元。



＊中金料部分地產股遭剔除成分股之列，地產股偏軟＊



中金預計部分地產股將從成分股剔除，拖累板塊走勢。恆基地產（０００１２）跌

１﹒１６％，報２９﹒９元；新鴻基地產（０００１６）跌０﹒６５％，報９８﹒８元；新世界

發展（０００１７）跌１﹒４９％，報３９﹒６５元；信和置業（０００８３）跌２﹒４７％，

報９﹒４７元；太古Ａ跌０﹒１２％，報４１﹒２５元；恆隆地產跌３﹒６７％，報１９﹒９４

元。

美國１０年期國債收益率連升數日後見回軟，金融股普遍回吐。匯豐控股（００００５）跌

１﹒２６％，報３５﹒３元；恆生銀行（０００１１）跌２﹒４６％，報１２３﹒１元；渣打集

團（０２８８８）跌０﹒９１％，報４３﹒３５元；建設銀行（００９３９）跌１﹒０３％，報

５﹒７９元；中國人壽（０２６２８）跌０﹒８４％，報１８﹒８４元。

有消息指ｉＰｈｏｎｅ１２將於１０月發布，手機設備股普遍逆市上揚，比亞迪電子

（００２８５）升３﹒９２％，報３０﹒５元；瑞聲科技（０２０１８）升０﹒０９％，報

５７﹒１５元；舜宇光學科技（０２３８２）升３﹒０７％，報１４７﹒６元；高偉電子

（０１４１５）升９﹒０６％，報３﹒２５元。



＊葉尚志：港股表現較外圍弱勢，「染藍」大熱待回落才入手＊



港股高開後升幅收窄，受地產股走軟及重磅股向下拖累恆指轉跌，第一上海證券首席策略師

葉尚志向《經濟通通訊社》表示，參考外圍股市表現，包括美股納指現處於歷史高位區間；而Ａ

股指數普遍回升至７月頭高位水平，反映出港股表現較外圍股市弱勢。他亦對港股前景不樂觀，

他指雖然恆指將於明日公布季檢結果，市場料可引來炒作。但他認為相關消息早已被消化，因此

他料明日相關熱門新貴不但未能有炒作，即使是成功「染藍」亦會有部分資金獲利離場，減弱恆

指上升動力。他認為現時資金轉投舊經濟股與電訊股等可望短期內支撐大市，因此他認為港股現

正進行調整階段，要重上２５０天線有一定阻力，料港股下星期初將於２４２００點至

２５９００點區間上落。

同時他亦認為因市場已消化阿里巴巴與美團有望入選恆指成分股的消息，相關股分將現獲利

盤，因此他建議持有兩股的投資者可於現價減持，並待股價回落時再考慮入手。阿里巴巴可待回

落至２３０元以下水平入手；而美團則可待２００元以下才作考慮。（ｊｃ、ｋｓ）

