《美元走勢－羅明立》英鎊初步支持１﹒３０，之後為１﹒２９５０

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １０６﹒８４ １０６﹒５７ １０６﹒７４

歐元╱美元 １﹒１８３８ １﹒１７９４ １﹒１７２７

英鎊╱美元 １﹒３０８３ １﹒３０４３ １﹒３０８３

美元╱瑞郎 ０﹒９１２２ ０﹒９０８９ ０﹒９０９８

美元╱港元 ７﹒７５１２ ７﹒７４９８ ７﹒７５０３

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《美元走勢》美國７月消費物價指數（ＣＰＩ）按年上升１％，高於市場預期的０﹒７％，

前值為上升０﹒６％。若按月計算，ＣＰＩ則上升０﹒６％，高於市場預期的０﹒３％，創下自

１９９１年１月以來最大增幅。市場關注美國兩黨就新一輪紓困談判仍然僵持，美元短線維持整

固。

美匯指數處未能衝破９４的重要阻力，美匯或需繼續整固。美國經濟數據持續改善，反映政

府及美聯儲的財政及貨幣擴張政策帶來刺激作用，倘若美國信貸增長持續，美國經濟有望保持反

彈勢頭。

英國公布第二季國內生產總值（ＧＤＰ）初值按年大幅收縮２１﹒７％，雖然跌幅略低於預

期的２２﹒４％，不過仍然創下有紀錄以來的低位元。若按季比較，ＧＤＰ收縮亦達２０﹒４％

，市場預期為收縮２１﹒２％，反映第二季經濟受到新冠肺炎疫情重創。英鎊表現相較其他非為

差，初步支持位於１﹒３０，下一步支持位於１﹒２９５０，短期弱勢可能更多反映在交叉盤上

。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 買入歐元 １﹒１７８０ １﹒１９００ １﹒１７３０

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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