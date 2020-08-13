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即市新聞

13/08/2020 17:05

《美元走勢－羅明立》英鎊初步支持１﹒３０，之後為１﹒２９５０

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０６﹒８４　　　１０６﹒５７　　　１０６﹒７４
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１８３８　　　１﹒１７９４　　　１﹒１７２７
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３０８３　　　１﹒３０４３　　　１﹒３０８３
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９１２２　　　０﹒９０８９　　　０﹒９０９８
　　　美元╱港元　　　　７﹒７５１２　　　７﹒７４９８　　　７﹒７５０３
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　《美元走勢》美國７月消費物價指數（ＣＰＩ）按年上升１％，高於市場預期的０﹒７％，
前值為上升０﹒６％。若按月計算，ＣＰＩ則上升０﹒６％，高於市場預期的０﹒３％，創下自
１９９１年１月以來最大增幅。市場關注美國兩黨就新一輪紓困談判仍然僵持，美元短線維持整
固。
　　美匯指數處未能衝破９４的重要阻力，美匯或需繼續整固。美國經濟數據持續改善，反映政
府及美聯儲的財政及貨幣擴張政策帶來刺激作用，倘若美國信貸增長持續，美國經濟有望保持反
彈勢頭。
　　英國公布第二季國內生產總值（ＧＤＰ）初值按年大幅收縮２１﹒７％，雖然跌幅略低於預
期的２２﹒４％，不過仍然創下有紀錄以來的低位元。若按季比較，ＧＤＰ收縮亦達２０﹒４％
，市場預期為收縮２１﹒２％，反映第二季經濟受到新冠肺炎疫情重創。英鎊表現相較其他非為
差，初步支持位於１﹒３０，下一步支持位於１﹒２９５０，短期弱勢可能更多反映在交叉盤上

　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　買入歐元　　１﹒１７８０　　　１﹒１９００　　　１﹒１７３０
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
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