《小傳日記》ＱＱ績後未回勇，魚缸唞唞再進攻！

《小傳日記》隔晚花旗國孖屐急彈，緩和孖屐氣氛，加上ＱＱ（００７００）業績勝預期，

香江魚缸今日高開２４６點報２５４９０點，不過已係全日最高位。除左ＱＱ半日腳軟倒跌拖累

之外，近日急彈嘅舊經濟佬包括本地錢莊同磚頭佬都回吐，導致魚缸升幅極速散水，兼且倒跌。

午後，孖屐跌幅略為擴大，最多跌１００點，見全日最低位２５１４４點，但之後亦唔見有明顯

起色，最終收報２５２３０點，跌１３點或跌唔夠半巴仙，主板成交１１６４﹒５３億銀，較上

日減少一成九。國企指數報１０２４４，升２８點或升近半巴仙。

Ａ場方面，上證綜指報３３２０，升１點；深成指數報１３２９１，跌１７點，兩市成交縮

到唔夠一萬億，只有８８１４﹒９億人仔。

大隻藍戰士方面，ＱＱ全日反覆向下，仲以全日最低位收市，潛水逾２巴仙，報５１０銀；

大象（００００５）跌近１巴仙，報３５﹒４銀；生發發（００３８８）揚近１巴仙，報３７２

銀；ＡＩＡ（０１２９９）軟近１巴仙，報７４﹒３５銀；建行（００９３９）走低近１巴仙，

報５﹒８銀。



＊業績勝預期聯通要飛起，回Ａ魔咒響康希諾受傷＊



神州電訊股績後齊落鑊，中聯通（００７６２）中期純利按年升一成，表現好過預期，全日

急飆近兩成六，報５﹒７４銀，係最佳表現藍戰士；中移動（００９４１）上半年利潤按年跌半

巴仙，揚近４巴仙，報５９銀；中電信（００７２８）跟升逾一成一，報２﹒６銀；聯想

（００９９２）首季溢利按年增加三成一，好過孖屐預期，但插水逾３巴仙，報４﹒７２銀；中

通服（００５５２）漲逾３％，報５﹒１銀；鐵塔（００７８８）蒸發逾１巴仙，報１﹒４１銀

。

康希諾生物（０６１８５）Ａ股（滬：６８８１８５）今日喺科創板上首掛，近排回Ａ嘅魚

毛大多數喺Ａ場首日掛排，Ｈ股都會高開低走再插水，康希諾都難逃散水命運，Ｈ股全日潛水逾

４巴仙，報１９８﹒８銀，較Ａ股折讓１﹒２倍；康哲藥業（００８６７）中期純利按年增約９

巴仙，漲逾１巴仙，報９﹒３９銀；ＭＳＣＩ公布季檢結果，微創醫療（００８５３）由香江小

型股指數轉為ＭＳＣＩ香江指數，只係漲近半巴仙，報３５﹒２５銀；藥明生物（０２２６９）

就叻叻抽升逾半成，報１６３﹒９銀。



＊ＱＱ業績醒手遊向上升，季檢明放榜相關股爆爽＊



ＱＱ上季多賺三成七，表現勝預期，係疫情下都賺到開巷真係難得，手遊佬又點會執輸，梗

係升埋一份，中手游（００３０２）升逾３巴仙，報３﹒４５元銀；網易（０９９９９）今日放

榜，跳高近４巴仙，報１４８銀；金山軟件（０３８８８）彈逾１巴仙，報３８﹒３銀；第七大

道（００７９７）漲逾１巴仙，報２﹒７銀；祖龍娛樂（０９９９０）雖然發盈警，但中期經調

整利潤大增不少於十倍，全日彈近１％，報２１銀。

恆指季檢明日就放榜啦，大家日望夜望個三隻科技股「染藍」機會極大，而中金都出份報告

話，以下其他股份都有機會染藍，所以今日大炒特炒！小米（０１８１０）升近１巴仙，報

１５﹒２銀；阿里巴巴（０９９８８）跳高近２巴仙，報２４８﹒２銀；安踏體育

（０２０２０）漲逾３巴仙，報８０﹒０５銀；華潤啤酒（００２９１）升逾半巴仙，報

２﹒１銀；但美團點評（０３６９０）跌逾１巴仙，報２１１﹒４銀。不過份報名亦指出恆隆地

產（００１０１）有機會被剔出藍戰士榜，全日挫逾２巴仙，報２０﹒２５銀，係包尾表現藍戰

士。



＊舜宇獲力撐缸友唔使喊，銀娛中期蝕股價僅微跌＊



舜宇（０２３８２）獲大行花期力撐，話佢七月份出貨量表現唔錯，給予「買入」評級，睇

到上１６０銀，今日股價漲近２巴仙，報１４６銀；另一「孖寶」瑞聲科技（０２０１８）微跌

近半巴仙，報５６﹒８５銀；比亞迪電子（００２８５）漲近２巴仙，報２９﹒８銀；通達集團

（００６９８）抽高逾１巴仙，報０﹒４４５銀；丘鈦科技（０１４７８）回吐逾１巴仙，報

９﹒９８銀。

雖然馬交重開關口，等大家過大海玩兩手，不過銀娛（０００２７）中期蝕２８億幾，真係

入晒肉，股價都會有好面口呢？但全日只微跌近半巴仙，報５９﹒２５銀；新濠國際

（００２００）挫近１巴仙，報１６﹒７８銀；澳博控股（００８８０）潛近３巴仙，報

９﹒６４銀；永利澳門（０１１２８）跌逾１巴仙，報１４﹒７２銀；金沙（０１９２８）回吐

逾２巴仙，報３２﹒６５銀；美高梅（０２２８２）跌逾１巴仙，報１０﹒３４銀。請請！



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