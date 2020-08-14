《缸邊麗評－熊麗萍》內銀經營壓力仍大，可續持貨毋急買入

《缸邊麗評》上市公司陸續公布今年上半年業績，業績後的股價變動不大，只有中國聯通

（００７６２）在業績公布後跑出，股價罕有地單日上漲２５％。未來兩周仍將是業績高峰期，

筆者對內銀及內險上半年成績表尤其關注。



＊７月內銀股跑輸大市＊



由今年首季爆發新冠肺炎疫情，不少經濟活動停頓；第二季之後，內地疫情有所紓緩，因此

，第二季業績表現多已有所改善。整體而言，市場對上半年公司盈虧已多有心理準備，但與內地

經濟關係密切的內銀股，上半年業績變數較多。中美關係緊張及疫情發展對不同企業及行業有不

同程度影響，但內銀股卻擔當了一定角色；中央政府要求銀行對實際經濟及小微企業提供借貸支

持，內銀股業績，尤其在貸款質素方面備受關注，這亦解釋了內銀股股價由７月初至今已下跌

１５％至２０％，跑輸恆指及國指。



＊郭樹清管理市場預期＊



正當大家觀望內銀第二季業績時，中國銀保監會主席郭樹清已提出今年全年銀行不良貸款的

預期數據，是否藉此管理市場預期，進一步降低市場期望？

郭樹清表示，今年全年銀行業將處置３﹒４萬億元人民幣的不良貸款，較去年的２﹒３萬億

元增加近五成；他更明言未來不良貸款上升壓力較大，主要因為內地經濟仍未全面恢復，而不少

貸款亦因為疫情而暫未被使用，這些延後的貸款亦將銀行的壞帳風險提升。這已為內銀股今年業

績提供了不少啟示，而內銀管理層在公布中期業績的同時，對下半年經營環境的看法，將為內銀

股投資價值把脈。

至於第二季業績，銀保監早前已發布內地商業銀行整體數據已可找到端倪。截至第二季尾的

不良貸款餘額為２﹒７４億元，不良貸款比率１﹒９４％，分別較第一季末增加不足１％及

０﹒０３個百分點，而上半年商業銀行整體淨利潤較去年同期下降９﹒４％。



＊估息吸引派息比率穩＊



至於個別銀行的情況，筆者估計五大國有商業銀行的數據分別不大，而建設銀行

（００９３９）及工業銀行（０１３９８）的資產質素料佳，但招商銀行（０３９６８）第一季

盈利增長１０％，非利息收入增長強勁，資產質素亦保持穩健，預期第二季業績仍可優於五大國

有商業銀行。然而，面對企業經營環境的變數及貸款政策向小微企業傾斜，內銀股下半年經營壓

力仍大，估值吸引及派息比率料維持穩定，可續持貨但毋須急於買入。

《駿達資產管理 投資策略總監 熊麗萍》



＊筆者持有招商銀行股份



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