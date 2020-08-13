《股金豐采－涂國彬》美元短線靠穩，弱勢未除

《股金豐采》美匯指數近期表現反覆。在本周頭兩日自低位反彈，但周三（１２日）又結束

兩日連陽。美國７月ＣＰＩ按月上漲０﹒６％，高於市場預期，一度給美元帶來支持。現在美國

新刺激法案還是沒談攏，雙方仍然有不少分歧，特朗普已經在上周六（８日）簽署了行政命令延

續部分援助。雖然這個應該只是時間的問題，但現在遲遲陷入僵局，還是或多或少令投資者有些

擔憂。

美匯指數最終還是收跌０﹒２％。另一個關注的焦點在美債上。１０年期美債收益率自從疫

情以來持續走低，一度接近０﹒５％關口，近期開始快速反彈，昨日一度升至一個月高位。後市

還要留意經濟數據、中美關係和美國大選等風險因素。



＊紐央行鴿派，紐元受壓＊



紐央行同樣選擇按兵不動，更超預期的擴大ＱＥ。現在紐西蘭本土再次爆發疫情，引發投資

者的擔憂，或需要考慮更多貨幣刺激措施。紐元在議息決定後回落，好在還是能守住５０日線，

料短線還有回調空間。



＊英鎊短線遇阻１﹒３２＊



英國第二季度ＧＤＰ收縮２０﹒４％，創有記錄以來最大跌幅，反映經濟面對的巨大下行壓

力。好在６月工業生產增加９﹒３％，製造業產出增長１１％，高於預期，減輕了投資者的擔憂

。英鎊近日做出調整，１﹒３２一線阻力大。經濟壓力加上和歐盟談判不確定性高令投資者很難

放心看多英鎊，後市或有下行空間。《永豐金融資產管理董事總經理 涂國彬》

（ｍａｒｋｔｏ＠ｗｆｇｏｌｄ﹒ｃｏｍ）



（權益披露：本人涂國彬為證監會持牌人士，本人及╱或本人之聯繫人並無持有所述股份。）



【ｅｔｎｅｔ一Ａｐｐ通天下】獨家「銀行匯率比較」功能：匯市靚價一眼通，一按直達交易商

，買入賣出好輕鬆！



立即下載＞＞

ｅｔｎｅｔ財經﹒生活Ａｐｐ

ｉＯＳ ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ａｐｐｌｅ﹒ｃｏ╱２ＰＣａＮ４ｂ

Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３８ｈ１３５Ｔ



ｅｔｎｅｔ ＭＱ強化版Ａｐｐ

ｉＯＳ ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ａｐｐｌｅ﹒ｃｏ╱２ＶＥｊｏＨｌ

Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３２ＲＧｋ７Ｇ）



＊ 涂國彬為證監會持牌人士，並無持有上述股份之財務權益

