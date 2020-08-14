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14/08/2020 16:41

《陸言堂－陳永陸》騰訊舉步維艱，港股短期悶局

　　《陸言堂》中美的角力令港股處於兩難的局面，雖然指數又重上２５０００點，可是再進一
步似乎沒有動力，就算Ａ股今日（１４日）下午顯著上升，對港股的支持亦只是曇花一現。
　
　　騰訊（００７００）公布業績後股價受壓，但真正壓力似乎來自美國對ＷｅＣｈａｔ的行動
，雖然不少美國企業甚至華爾街大行，已向白宮提出意見，表示ＷｅＣｈａｔ及騰訊對美國企業
有多大的益處，可是大選將近，相信特朗普的想法，將會折然不同，加上全球股市都有從新經濟
股轉向舊經濟股的趨勢，還有就是恆指季度檢討有任何變動，騰訊的比重都會下降，如此種種騰
訊的股價又怎會沒有壓力？
　
　　在騰訊舉步維艱下，如果不是近日舊經濟股發力，恆指其實亦難以重上２５０００點的水平
，可是沒有騰訊，恆指又可以走多遠？所以就算中資電訊股顯著上升，但似乎亦無力支持恆指再
進一步，因為舊經濟股還要看全球經濟復甦力度，但疫情仍然反覆，各國又有不少貿易爭拗，舊
經濟股要全面發力向上，似乎仍然要多等一會。
　
　　而且，對於本地股份要面對的問題似乎更多，原本以為只有匯控（００００５）要面對中美
角力，應該向左走還是向右走，不應該是一般企業要想的問題，可是如何中港官員成為美國的制
裁對象，同時美國財政部聲明指出不可向這些人士提供任何服務，當然指引只是對美國企業發出
，但牽一髮而動全身，會不會誤中地雷，而且地雷是包含中美，如何避開，香港整個金融圈過去
一周都應該有不少人討論，可是沒有一個太大的結論，如此這般，港股今日成交仍然有１０００
多億，其實已是萬幸，因為身處於這個大時代，同時香港處於角力的風眼中，相信不少投資者都
可能會靜觀其變，所以港股短期可能會處於一個悶局中。《獨立股評人　陳永陸》
　
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