《日入而息》網易上季業績勝預期，銀娛轉虧，騰訊績優股價仍受壓

《今天重點》﹡網易（０９９９９）次季持續經營淨利潤按年升３５％至４５億人幣；網易

中期持續經營淨利潤升３２﹒９％至８０﹒９億人民幣

﹡中移動（００９４１）中期賺５５８億元人民幣，跌０﹒５％，派息

１﹒５３港元；中移動指有信心完成全年目標５Ｇ套餐客戶逾１億戶

﹡銀娛（０００２７）上半年盈轉虧蝕２８﹒５６億元，不派息；次季經調整

ＥＢＩＴＤＡ盈轉虧蝕１３﹒７億元；銀娛指次季營運開支已控制至２５０

萬美元，暫難估計何時收支平衡

﹡太古（０００１９）中期盈轉虧蝕７７億，Ａ股派７０仙Ｂ股派１４仙；太

古中期錄得逾５４億元基本虧損，航空部門盈轉虧蝕３９億

﹡太古地產（０１９７２）半年少賺８９％至１０億，派３０仙；太古地產上

半年香港零售租金收入跌一成，辦公樓租金收入升２％；太古地產上半年基

本溢利大跌７９﹒８％，租金收入總額跌４％

﹡邱騰華批評美國迫港貨改標籤野蠻，稱關稅暫不受影響



《即日市況》﹡中資電訊股跑出地產股挨沽，騰訊下跌，港股軟１３點收２５２３０



《深滬股市》﹡滬綜指收升０﹒０４％農業股搶眼，成交轉淡不足萬億



《美元匯價》﹡英鎊初步支持１﹒３０，之後為１﹒２９５０；歐元最新報１﹒１８３４╱

３６，日圓最新報１０６﹒９４╱９５



《公司業績》﹡太古（０００１９）中期盈轉虧蝕７７億，Ａ股派７０仙Ｂ股派１４仙；太

古中期錄得逾５４億元基本虧損，航空部門盈轉虧蝕３９億

﹡太古地產（０１９７２）半年少賺８９％至１０億，派３０仙；太古地產上

半年香港零售租金收入跌一成，辦公樓租金收入升２％；太古地產上半年基

本溢利大跌７９﹒８％，租金收入總額跌４％

﹡中移動（００９４１）中期賺５５８億元人民幣，跌０﹒５％，派息

１﹒５３港元

﹡光大國際（００２５７）半年多賺１５％至３０億元，派１４仙

﹡聯想集團（００９９２）首季溢利增３１％至２﹒１３億美元；聯想首季度

個人電腦及智能設備業務稅前溢利升２８％

﹡禪遊科技（０２６６０）中期賺１﹒３億元人民幣，增８８％，不派息

﹡ＢＣ科技（００８６３）中期虧損收窄至９０７４萬元人民幣，不派息

﹡銀娛（０００２７）上半年盈轉虧蝕２８﹒５６億元，不派息；次季經調整

ＥＢＩＴＤＡ盈轉虧蝕１３﹒７億元

﹡華人置業（００１２７）中期少賺７％至７﹒８６億元，息１仙

﹡泓富（００８０８）中期可分派收入跌２﹒３％，中期派息８﹒９９仙

﹡陽光油砂（０２０１２）中期虧損收窄至２７１２萬加元，不派息

﹡利亞零售（００８３１）中期純利按年跌０﹒５％，派中期息６仙

﹡港華燃氣（０１０８３）中期純利按年跌２３﹒１％，不派中期息



《公司資訊》﹡華潤電力（００８３６）７月份附屬電廠售電量按年增加０﹒７％

﹡山高金融（００４１２）控股股東將合併齊魯交通發展集團

﹡中移動（００９４１）上半年在中國累計開通１８﹒８萬個５Ｇ基站；上半

年通信服務收入增１﹒９％，移動ＡＲＰＵ降３﹒７％

﹡天喔國際（０１２１９）將繼續致力達成復牌條件，股份續暫停買賣

﹡呂志和稱高興看到恢復珠海訪澳旅遊簽註，對銀娛（０００２７）中長期保

持樂觀；銀娛呂耀東稱繼續做好防控措施，確保澳門自由行能持續

﹡高鑫零售（０６８０８）今年資本開支約２０億元人幣，明年開店速度加快

﹡康方生物（０９９２６）晚期宮頸癌新藥獲美國藥監局授快速審批資格

﹡港鐵（０００６６）成功發行１２億美元十年期綠色債券

﹡匯能（０１５３９）８０５１萬元債務違約，正尋求多種融資方法

﹡匯豐表示ＰａｙＭｅ擴展商戶網絡至ＯＫ便利店

﹡當代置業（０１１０７）獲恆生銀行提供１億元信用貸款融資

﹡齊魯高速（０１５７６）母公司齊魯交通遭山東高速吸收合併，今早復牌

﹡寰宇娛樂（０１０４６）附屬授出３９０萬元貸款

﹡澳科控股（０２３００）簽訂合共１３﹒５億元貸款融資

﹡中國能源建設（０３９９６）附屬簽訂工程ＥＰＣ總承包合同



《國企紅籌》﹡華僑城（０３３６６）以５億元人民幣向招銀金融租賃售成都歡樂谷後租回

﹡南方航空（０１０５５）７月份客運運力投入按年下跌４１﹒２７％

﹡中國石油化工股份（００３８６）雷典武辭任高級副總裁職務



《神州民企》﹡眾安集團（００６７２）附屬與兩公司合資成立新土地物業開發公司



《中國要聞》﹡中國主產區小麥收購量同比劇減１８％，河南減收嚴重

﹡法工委表示已開展就制止餐飲浪費行為立法的相關工作

﹡郭樹清料銀行全年處置不良貸款３﹒４萬億，明年更多

﹡華潤信託所持中英益利資管股權將被清退

﹡中汽協表示８月上旬重點企業汽車銷量同比下降近１８％

﹡內地７月郵政業收入同比增１６﹒２％，業務量升三成

﹡民航局表示７月民航旅客運輸量跌３４％，降幅逐步收窄

﹡報告指７月銀行理財子公司產品發行量環比降近１５％

﹡標普表示料內地全年資產證券化新發行量降１０－１５％

﹡國家能源局表示７月全社會用電量增速回落至２﹒３％

﹡央企整合加速，五大發電集團在甘肅新疆等五省區整合

﹡氣象局表示未來一周主要降雨區位於西北地區東部等地

﹡國務院推１５措施穩外貿穩外資，加大外企金融支持

﹡應急管理部表示下達救災資金２１億，支援１１省搶險；洪澇災害造成直接

經濟損失超１７８９億

﹡上海上半年新增減稅降費４０４﹒２億元

﹡上海票交所將在臨港啟動跨境人民幣貿易融資轉讓服務

﹡滬發改委表示年底臨港集成電路落地項目投資將超千億元

﹡臨港下周發布商業登記確認制實施辦法，降低制度成本；臨港新片區成立一

周年，累計項目投資額２７１３億元；臨港新片區揭牌以來新增註冊企業

１﹒５１萬戶

﹡人行１５００億逆回購利率持平，四日放水３５００億；人行成功在港發行

兩期３００億元人民幣央票

﹡解放軍於台海實戰演練，東部戰區：時刻保持高度戒備

﹡據報美國計劃要求孔子學院註冊為外交使團

﹡中國明日起對印度產進口單模光纖續徵五年反傾銷稅

﹡中通快遞次季多賺５﹒６％，市場佔有率升至逾兩成

﹡臨港將出台洋山特殊綜保區、金融開放等方面政策細則

﹡貴州茅台連續五年蟬聯全球烈酒第一品牌，五糧液居次

﹡商務部表示推出加大出口信保支持等穩外貿外資政策；首七月美元計ＦＤＩ

同比降２﹒３％形勢嚴峻；下半年外貿形勢複雜嚴峻，長期向好趨勢不變

﹡蓬佩奧暗示特朗普針對ＴｉｋＴｏｋ禁令可延伸至母企

﹡邱騰華批評美國迫港貨改標籤野蠻，稱關稅暫不受影響

﹡外交部表示中國將續堅定不移擴大開放，與各國合作共贏

﹡第一創業表示對與首創證券合併傳聞並不知悉

﹡國稅總局表示首７月辦理出口退稅８９５３億元

﹡中石油新疆油田加快上產，日產原油超３﹒８萬噸



《寶島快訊》﹡台股收升０﹒７％，報１２７６３﹒１３點



《其他消息》﹡鄭松泰稱立會延任與現屆議會本質無別，民意授權無變

﹡譚耀宗料民主派會接受延任一年，不會總辭及杯葛

﹡李柱銘等５人就警方調查手機提覆核，案件本月內裁決

﹡盧世雄將調任工業貿易署署長，羅淑佩任運輸署署長

﹡本港上半年商品出口貨量按年跌６﹒２％，進口跌８﹒５％

﹡本港暫停進口澳洲維多利亞州東吉普斯蘭郡禽肉及禽類產品

﹡深股通額度全日流走４００萬元；滬股通額度全日用１６００萬元，陸股通

淨流出近２１億

﹡警方限《蘋果》下周一前就保護文件入稟，否則解封文件

﹡ＯｎｅＤｅｇｒｅｅ放寬寵物保險投保要求



《國安立法》﹡港府對日本跨黨派聯盟對港區國安法評論表示極度遺憾

﹡傳有中資行就制裁採取臨時措施，以保障美元融資渠道

﹡傳警方對「我要攬炒」團隊捐助者展開調查

﹡傳警察遮仔會將百億資產轉至中資銀行

﹡駐港國安公署表示堅決支持警方對黎智英等人的拘捕行動

﹡黎智英相信現階段不會被送返內地受審

﹡壹傳媒股價波動傳證監調查，證券界指行動迅速冀釋疑

﹡外交部表示香港暫停德法引渡協議是對兩國反制



《新冠肺炎》﹡本港新增６９宗確診，其中３３宗病源不明

﹡７４歲彩雲邨女病人離世，累計６５死

﹡火眼實驗室檢測儀器本周內進場，推薦用口咽拭子採樣

﹡民航局表示目前與５０個國家保持定期客運通航

﹡政府延長僱員特別上班安排至８月２３日

﹡海港城Ｇ２０００店舖被接管停業，田北辰批業主苛索

﹡粉嶺塘坑三號食水配水庫工地再有員工確診

﹡國藥武漢所澄清新冠疫苗「接受訂購」等不實傳聞

﹡專家表示可放寬內地經港轉機，惟宜阻高危區人士登機；持健康碼進食肆不

可行，或令疫情打回原形

﹡大新銀行一名杏花邨分行員工確診，分行已即時關閉

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