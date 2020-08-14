《日出而作》美股個別發展，油價回落，以色列與阿聯酋關係正常化

《外圍重點》歐美主要股市指數收市：



紐約道瓊斯 ２７８９６﹒７２ 跌８０﹒１２點╱０﹒２９％

標普５００ ３３７３﹒４３ 跌 ６﹒９２點╱０﹒２０％

納斯達克 １１０４２﹒５０ 升３０﹒２７點╱０﹒２７％

倫敦富時１００ ６１８５﹒６２ 跌９４﹒５０點╱１﹒５０％

法蘭克福ＤＡＸ １２９９３﹒７１ 跌６４﹒９２點╱０﹒５０％

巴黎ＣＡＣ４０ ５０４２﹒３８ 跌３０﹒９３點╱０﹒６１％



﹡香港時間７：４６ａｍ美元兌日圓１０６﹒９８，歐元兌美元１﹒１８２０



《最新資訊》﹡分析料下半年ＬＰＲ進一步下行有助帶動房貸利率下調

﹡泛歐交易所洽購意大利交易所

﹡美國上周首次申領失業救濟金人數僅９６﹒３萬勝預期

﹡金鐘甲廈空置突破８％，沙士後新高

﹡疫市受壓，一城兩房租金重返四年前

﹡恆指今公布季檢結果，阿里美團染藍呼聲高

﹡美國、以色列及阿聯酋同意關係全面正常化

﹡美股個別發展，標指曾破頂，道指跌８０點

﹡美國新一輪紓困方案磋商僵局仍未打破，美元下跌

﹡共和黨要求貿易委員會調查ＴｉｋＴｏｋ數據安全性

﹡美認定孔子學院為外國使團，要求提供員工及財務資料

﹡傳美企與華府舉行電話會議，要求澄清特朗普命令內容

﹡百度第三季收入遜預期，惟經調整盈利勝預期

﹡愛奇藝第二季虧損收窄至１４億人民幣，勝預期

﹡美商會調查：３９％企業擬撤資，較７月時上升

﹡美國總統特朗普香港在中國控制下永遠不會成功

﹡美國採購華為及中興（００７６３）等設備禁令生效

﹡山東信託（０１６９７）料中期純利增最多６０％

﹡ＲＥＦ（０１６３１）料中期稅後純利跌最多５０％

﹡工蓋（０１４２１）料全年度虧損最多７７００萬元

﹡中達集團（００１３９）料中期溢利降最多６５％

﹡安山金控（０００３３）料中期虧損擴不逾４５％

﹡亞證地產（００２７１）料中期純利跌最多９５％

﹡和嘉控股（００７０４）料中期純利跌４０％

﹡昇捷控股（０２３４０）料中期純利跌最多９５％

﹡華滋國際（０２２５８）料中期純利跌４９％

﹡興合控股（０１８９１）料中期純利降不少於６０％

﹡歡喜傳媒（０１００３）料中期純利跌近９４％

﹡庫德洛華府滿意中美首階段貿易協議執行情況

﹡全國昨新增３０宗確診包括２２宗輸入，新疆８宗本土

﹡新西蘭添１４宗確診，病毒疑經凍櫃入境

﹡Ｋ Ｗ ＮＥＬＳＯＮ向聯交所二次提交轉往主板上市申請

﹡卜蜂國際（０００４３）半年純利飆逾２﹒９倍，中期息３仙增２７５％

﹡中國萬桐園（０６９６６）上半年多賺逾七成，不派息

﹡中國鵬飛（０３３４８）中期純利增３５％，不派息

﹡爪哇控股（００２５１）最高３億元認購基金投資物管

﹡正大企業（０３８３９）中期純利增逾２％，不派息

﹡正榮地產（０６１５８）獲匯豐提供１﹒５６億元定期貸款融資

﹡同仁堂國藥（０３６１３）中期純利跌３７％，不派息

﹡百富環球（００３２７）中期純利增１８％，派息每股７仙

﹡京東（０９６１８）擬斥３０億人幣收購跨越速運股權，料季內完成

﹡卓越教育（０３９７８）上半年純利跌近三成，不派中期息

﹡東建國際（００３２９）溢價逾６％發新股，ＪＺ成單一最大股東

﹡國藥科技（０８１５６）子公司購３３７噸熔噴布料可產超３億個口罩

﹡裕元集團（００５５１）中期盈轉蝕１﹒３７億美元，不派息

﹡榮陽實業（０２０７８）售廣州地塊予政府機關

﹡藥明康德（０２３５９）中期純利增逾６２％，不派息

﹡寶勝國際（０３８１３）中期純利跌９７％，不派息



《國企紅籌》﹡靈寶黃金（０３３３０）中期虧轉盈賺２８２１﹒７萬人民幣



《神州民企》﹡ＳＯＨＯ中國（００４１０）終止私有化談判，未能就條款達成共識

﹡李寧（０２３３１）半年少賺１４％不派息，直營銷售收入挫兩成四

﹡恆大（０３３３３）２３５億元售物管業務逾２８％股權

﹡澳優（０１７１７）中期純利增５７％，不派息

﹡中天國際（０２３７９）料中期純利跌逾９０％

﹡天瑞水泥（０１２５２）股東質押１﹒８７％股份貸款１億人幣

﹡環球智能（００３９５）首席執行官何致堅銅鑼灣遭持械伏擊



《中國要聞》﹡人行上海總部顯示上海７月存款大增５４２７億元

﹡上海發改委鼓勵合作銀行給予新基建建設優惠利率

﹡上海檢察院提出嚴懲涉科創板職務犯罪

