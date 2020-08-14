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14/08/2020 12:32

【放榜懶人包】表列藍籌股業績╱大行觀點╱目標價，一表盡掌握

　　【放榜懶人包】表列藍籌股業績╱大行觀點╱目標價（截至１４╱８　１２：００）　
　
　　上市公司　　　　　　　　　盈利╱（虧損）　　升╱跌　　　　派息　
　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　　　（％）　　　　（元）　
　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　騰訊控股（００７００）　　６２０﹒０３＃　　２１﹒００　　　不派息　
　
　大行觀點：匯證：遊戲業務的遞延收入增長將抵銷疫情影響╱大摩：下半年收入增長將正常化
　　　　　　╱瑞信：美國監管不確定性及廣告業務前景疲弱短期料引關注╱
　　　　　　目標價：５７０－６５５港元

　。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
　太古Ａ　（０００１９）　　（７７﹒３７）　　　　盈轉虧　　　０﹒７０　
　
　大行觀點：大和：部分業務有改善，惟業績仍受國泰虧損拖累　
　　
　。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
　中國移動（００９４１）　　５５８﹒００＃　　－０﹒５０　　　１﹒５３＠　
　
　大行觀點：中金：ＡＲＰＵ現明確好轉信號，現金流強勁，料派息亦穩定╱野村：業績大致符
　　　　　　合預期，５Ｇ業務發展正在軌道╱目標價：６５－７２港元　
　　
　。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
　中國聯通（００７６２）　　　７５﹒７０＃　　１０﹒１０　　　　不派息　
　
　大行觀點：大摩：業績勝預期，籲增持╱野村：移動服務或繼續恢復，但營運成本飆升，或影
　　　　　　響盈利增長潛力╱目標價：５－６﹒５港元　
　　
　。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
　銀河娛樂（０００２７）　　（２８﹒５６）　　　　盈轉虧　　　　不派息　
　
　大行觀點：大和：業績勝市場預期，未來需視乎疫情對自由行簽註的影響╱中金：建築材料業
　　　　　　務勝預期╱目標價：６１﹒８－６６港元　
　　
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　創科實業（００６６９）　　　　３﹒３２＊　　１６﹒３０　　　　０﹒５３＠
　
　大行觀點：大和：十年來最佳業績，料下半年旗下品牌銷售動力持續╱大摩：相信產品創新將
　　　　　　有助盈利增長╱目標價：１０８－１１２港元　
　　
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　萬洲國際（００２８８）　　　　５﹒５０＊　　１８﹒１０　　　　０﹒０５＠　
　
　大行觀點：富瑞：料最壞時期已過去，美國業務有望復甦╱野村：業績遜預期，料下半年包裝
　　　　　　肉業務維持強勁盈利能力╱目標價：８﹒６－１０﹒１港元
　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　＠港元計算　　
　＊美元計算　　　
　＃人民幣計算
　
　　由８月３日至８月７日公布的藍籌公司業績焦點及投資評級一覽表，請參閱８月７日
１２：１０刊發的首輯【放榜懶人包】，請見以下連結ｈｔｔｐ：╱╱ｗｗｗ﹒ｅｔｎｅｔ﹒ｃ
ｏｍ﹒ｈｋ╱ｗｗｗ╱ｔｃ╱ｎｅｗｓ╱ｔｏｐｉｃ＿ｎｅｗｓ＿ｄｅｔａｉｌ﹒ｐｈｐ？ｃａ
ｔｅｇｏｒｙ＝ｆｉｎａｎｃｅｎｅｗｓ＆ｎｅｗｓｉｄ＝１３８８５
　
（經濟通新聞部╱經濟通資料研究部）

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