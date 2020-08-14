【放榜懶人包】表列藍籌股業績╱大行觀點╱目標價，一表盡掌握

【放榜懶人包】表列藍籌股業績╱大行觀點╱目標價（截至１４╱８ １２：００）



上市公司 盈利╱（虧損） 升╱跌 派息

（億元） （％） （元）

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騰訊控股（００７００） ６２０﹒０３＃ ２１﹒００ 不派息



大行觀點：匯證：遊戲業務的遞延收入增長將抵銷疫情影響╱大摩：下半年收入增長將正常化

╱瑞信：美國監管不確定性及廣告業務前景疲弱短期料引關注╱

目標價：５７０－６５５港元



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太古Ａ （０００１９） （７７﹒３７） 盈轉虧 ０﹒７０



大行觀點：大和：部分業務有改善，惟業績仍受國泰虧損拖累



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中國移動（００９４１） ５５８﹒００＃ －０﹒５０ １﹒５３＠



大行觀點：中金：ＡＲＰＵ現明確好轉信號，現金流強勁，料派息亦穩定╱野村：業績大致符

合預期，５Ｇ業務發展正在軌道╱目標價：６５－７２港元



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中國聯通（００７６２） ７５﹒７０＃ １０﹒１０ 不派息



大行觀點：大摩：業績勝預期，籲增持╱野村：移動服務或繼續恢復，但營運成本飆升，或影

響盈利增長潛力╱目標價：５－６﹒５港元



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銀河娛樂（０００２７） （２８﹒５６） 盈轉虧 不派息



大行觀點：大和：業績勝市場預期，未來需視乎疫情對自由行簽註的影響╱中金：建築材料業

務勝預期╱目標價：６１﹒８－６６港元



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創科實業（００６６９） ３﹒３２＊ １６﹒３０ ０﹒５３＠



大行觀點：大和：十年來最佳業績，料下半年旗下品牌銷售動力持續╱大摩：相信產品創新將

有助盈利增長╱目標價：１０８－１１２港元



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萬洲國際（００２８８） ５﹒５０＊ １８﹒１０ ０﹒０５＠



大行觀點：富瑞：料最壞時期已過去，美國業務有望復甦╱野村：業績遜預期，料下半年包裝

肉業務維持強勁盈利能力╱目標價：８﹒６－１０﹒１港元

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＠港元計算

＊美元計算

＃人民幣計算



由８月３日至８月７日公布的藍籌公司業績焦點及投資評級一覽表，請參閱８月７日

１２：１０刊發的首輯【放榜懶人包】，請見以下連結ｈｔｔｐ：╱╱ｗｗｗ﹒ｅｔｎｅｔ﹒ｃ

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（經濟通新聞部╱經濟通資料研究部）

