《出旗制勝－麥穎儀》京東業績期部署，留意購１４７１２

《出旗制勝》隔晚美股個別發展，道指及標普５００指數偏軟，納指微升。恆指昨日

（１３日）高開２４６點，已經是全日高位。之後回落至２５２００點區間徘徊，收報

２５２３１點，繼續在２５０００點樓上，全日微跌１３點。恆生科技指數跑贏恆指升２１點。

另外，市場繼續憧憬今日（１４日）公布恆指季檢有望染藍阿里（０９９８８）美團

（０３６９０）。

京東（０９６１８）在科技股中表現不俗，昨日升穿２０天線，升１﹒４％，報２４４﹒４

元。同時京東亦宣布，子公司京東物流將收購於中國專門從事限時速運服務的跨越速運集團之控

股權益，市場或憧憬此舉能再一步提升京東物流服務。另外，某大行發表報告，預期京東次季業

績穩健，收入料按年升２７％，較首季增長為快予以買入評級，目標價２８７元。京東將於今日

公布業績，繼續看好可留意京東購１４７１２，行使價２７２元，實際槓桿４﹒９倍，引伸波幅

４６﹒０％，換股比率１００兌１，２０２１年２月１６日到期。

吉利（００１７５）將於下周一（１７日）公布業績昨日股價跌１﹒４％，報１６﹒７４元

。早前吉利宣布今年７月總銷量按年增長１５％。另有大行發表報告，指吉利汽車的競爭優勢包

含兩項關鍵技術，分別是Ｅａｒｃｈｉｔｅｃｔｕｒｅ及自動駕駛。另外，該大行對近期上調其

目標價格包括多種原因，其中一個原因是看好吉利與Ｖｏｌｖｏ合購後令成本降低。繼續看好吉

利可留意吉利購２３５０６，行使價１９﹒１８元，實際槓桿４﹒４倍，引伸波幅５７﹒６％，

換股比率１０兌１，２０２１年１月１２日到期。《花旗上市結構性產品部副總裁 麥穎儀》



註：本結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回應收款

項。結構性產品之價格可升可跌，投資者或損失全部投資。過往表現並不預示未來表現。投資前

應了解產品風險並諮詢專業意見，及細閱上市文件內全部詳情。

