《運籌帷幄－梁業豪》港股下周正式開始揚升？

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為３７﹒５％和４０％，
局勢則分別屬於顯著向好和偏淡。根據指數期貨大戶加權平均開倉水平分析法，本月首半個月屬
於淡友的天下，其後半個月則仍作進一步觀察。初步看來，由於近日淡友收復了不少失地，若上
述平均開倉水平正式成為短期支持位，後市是樂觀的。筆者剛就此於「梁業豪Ｐａｔｒｅｏｎ頻
道」內作過詳細講解，並分析了四大指數的最新中期局勢，非訂戶可於今天（１４日）４：４５
ｐｍ在筆者的ＹｏｕＴｕｂｅ頻道內免費重溫。
近日港股表現明顯落後於美股和內地股市，希望下周起港股可以追落後，成功往上突破，令
短期局勢進一步轉好。至於中期局勢，至今仍未轉淡。當然，於美國總統選舉得出結果前，大家
不會期望中美關係突然變好，此外，也許疫情好轉或成功研製疫苖，可為股市增添上升動力，淡
友大戶仍會不時入市，阻止升幅擴大。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》
（影音：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
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