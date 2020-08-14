《窩輪匯智－陳恩因》騰訊反高潮，好倉守不守？

《窩輪匯智》今個星期為科技股業績周，騰訊（００７００）業績雖然好過市場預期，但業

績後股價表現平平，股價跌至５０天線，周五（１４日）收報５０６﹒５元，周跌幅約４％。早

在業績前，騰訊好倉持續錄得資金淨流入。面對股價高位回調，令不少投資者對短線攻守策略都

出現疑問。

本周筆者於視頻節目中，正好接到投資者相關的疑難。他指出於業績前一個月買入了今年

１１月到期，行使價５８８元的認購證，面對股價走錯邊，加上引伸波幅在業績後急挫，對輪價

產生雙重負面影響，現時到底應該如何部署？

投資者選擇持有窩輪，首先亦是最重要的，是對正股走勢的預期，入場之前亦應先訂好止蝕

位。以上述騰訊為例，若認為股價於短期內仍有機會大幅上升的話，方值得考慮繼續持有，否則

當然應止蝕離場。

其後，便要評估一下正股回升的速度，以及若走勢與預期有出入的時候，持有的產品能提供

多少防守性。以上述的價外短期證為例，由於年期相對較短及價外程度高，其時間值的損耗較大

，屬較高風險產品。因此，若擔心正股還需一段時間整固的話，可考慮換碼至年期長一點及相對

貼價之選，這類產品的特點是，時間值損耗相對較細，亦可將槓桿水平調低，從而平衡風險。

《香港匯豐環球資本市場機構客戶及財富管理聯席總監 陳恩因》



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