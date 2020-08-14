《缸邊隨筆－石鏡泉》慳一口

《缸邊隨筆》習近平近日提倡「餐桌節約，反對浪費」。有人分析說是水災使糧食失收，中

國將有饑荒，故要慳一口。



一年水災，會使中國饑荒，是半世紀前事，今時中國可以儲到七年糧，所以，一年失收，會

帶來中國饑荒，是看得太簡單了。



糧食，以前、目前、將來，都是中國民生大事，中國只有７％的全球耕地，但就要養全球

２０％人口，這是個奇蹟，要使奇蹟成真，政府就得重視農業。中央每年第一號文件，都是跟農

業有關。



２０１９年１０月發布的《中國的糧食安全》白皮書顯示，近幾年，我國稻穀和小麥生產有

餘，能夠自給，進出口糧食主要是調節品種，２００１至２０１８年年均進口糧食總量中，稻穀

和小麥品種合計佔比不足６％。



中國政府基本要求「穀物基本自給，口糧絕對安全」，新的給糧安全觀是：「藏糧於地，藏

糧於技」。筆者耕田，對國內農業的科技發展，稍有認識，感到安心，但也感到不安心。



雖然今年在水災、蟲害之下，今年夏糧仍算豐收，達２８５６億斤，較去年同比增０﹒９％

，但由於土地有限，農技提升亦要花錢，例如中國用上全球３３％化肥，只生產了世界２５％的

糧食，對化肥倚賴過高，始終不是辦法。



聯合國糧農組織指出，全球人口會面臨「缺」糧的危機。當然，Ｂｉｌｌ Ｇａｔｅｓ、巴

菲特等富人，不會食無糧，但窮人就會了，新冠肺炎益發使今年全球面臨嚴重糧食不安全的人口

數量，可以由１﹒３５億人增至２﹒６５億人。



自２０１０年以來，中國人均糧食佔有量，高於世界平均水平，２０１９年中國人年均糧

４７０公斤，高於人均４００公斤的國際糧食安全的標準線。



但中國人均糧食足，不代表人人足，仍有些貧困村是糧食不足的，故中國的糧食供應只可稱

是「緊平衡」。



聯合國糧農組織《２０１９世界糧食安全和營養狀況》報告，全球每年約有三分之一糧食被

浪費。



國家統計局重慶調查總隊課題組２０１５年撰文《我國糧食供求及「十三五」時期趨勢預測

》指出，在消費環節，全國每年浪費食物總量折合糧食約１０００億斤，可供養３﹒５億人一年

的口糧。



＊中國人均食物浪費率１１﹒７％＊



中國科學院地理科學與資源研究所和自然基金會聯合發布《中國城市餐飲食物浪費報告》，

２０１２至２０１５年，北京、上海、成都、拉薩４個城市的３６６家餐館調研發現，中國人均

食物浪費為每人每餐９３克，浪費率為１１﹒７％。其中，大型餐館、遊客群體、中小學生群體

、公務聚餐等，是浪費的「重災區」，大型聚會浪費達３８％，而學生飯盒有三分一被扔掉。



被扔掉的，不單是食物本身，還有龐大的自然資源，其他不說，每一公斤糧食是要消耗

８００公斤水！不要看華中有水災，整體言中國是個水資源匱乏國。



怎樣減少舌尖上的浪費？



中國飲食界提倡下列：



中國商業聯合會、中國連鎖經營協會、中國烹飪協會、中國飯店協會聯合美團點評向全國餐

飲行業發出如下倡議：



弘揚節儉美德，倡導文明風尚。自２０１３年以來，在各級政府部門和行業協會的共同推動

下，眾多餐飲企業積極響應，通過張貼宣傳標語、放置提示牌等形式，營造了避免餐飲浪費的良

好氛圍。當下，要進一步創新宣傳手段，利用企業宣傳屏幕、公眾號、小程序、直播等方式，將

倡導文明風尚，厲行節約的行動推向深入。



轉變經營方式，推動健康消費。餐飲企業要總結「光盤行動」的經驗和成果，在小份菜和套

餐的開發，與提供公筷公勺、分餐制服務上不斷推陳出新，將轉變經營方式與滿足消費者需要相

結合，將提升經濟效益與推動健康消費相結合，回應和滿足社會期待。



加快創新步伐，滿足餐飲需求。從事學校食堂、單位團餐服務的餐飲企業，應針對特定人群

開發製作適應其營養需要和口味特點的菜品，定期更新菜單，適時調整菜式，滿足顧客求新求變

的餐飲需求。



建立懲戒機制，制止浪費行為。餐飲企業在點餐環節，要對顧客履行提醒義務，對於明顯超

量的需求應及時勸止；對待顧客的中途加餐，餐飲企業應及時回應；對於取用自助餐造成浪費的

行為，餐飲企業應事先告知需加收餐費或服務費。



倡導信息透明，方便顧客選擇。餐飲企業與外賣平台要準確清晰表述菜品內容，在堂食菜單

與外賣平台上，應盡可能將菜品的主輔配料、口味、分量等信息進行公示，方便顧客選擇，避免

因點餐誤解與信息誤導造成食品浪費。



資料來源：中國烹飪協會官網



無論甚麼規章都好，重要的是管好自己把口，理好餐桌上的菜量。



筆者耕田，心知粒粒皆辛苦，年來家中用餐是一菜、一肉、一湯，每周至少一次湯麵。不是

響應中央呼籲，而是深感耕田真係好辛苦！《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思。筆者會因應市況而買賣。）



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