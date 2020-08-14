《專家之言－張穎群》港股反彈破二萬五，反映亞洲區經濟復甦可期

《專家之言》美國勞工部公布７月份非農業職位新增１７６﹒３萬個，多個預期１４８萬個

。期內失業率亦由上月１１﹒１％回落到１０﹒２％，同好過預期１０﹒６％。美國同時公布７

月份生產物價指數ＰＰＩ按月上升０﹒６％，遠好過預期升０﹒３％及６月份跌０﹒２％，為近

６個月以來首次回升。扣除食品及能源的核心ＰＰＩ跟升０﹒５％，同高過預期升０﹒１％，為

自２０１８年以來最大升幅。就業及經濟數據皆遠勝預期，加上美國總統特朗普表示，正研究再

削減資本利得稅，和下調中等家庭利得稅，以創造更多就業機會。消息刺激美股三大指數連日造

好，而成交亦見增加。道指曾升破２８０００關口，高見２８１５４。標普高見３３８７，跟歷

史高位３３９３，僅差６點。當中以科網股升勢最為凌厲，更帶動納指踏上萬一點的關口以上。

主要原因為業績理想，其次是在疫情爆發期間，居民不能外出，轉而留在家中，上網投資股票。

為繼儲蓄或持有現金後，第三個最多資金投入的項目。根據資料顯示，由２０２０年１月開始，

散戶利用網絡投資股票急增倍半。當中更以期權交易，特別是高槓桿模式的佔較大比例。現時散

戶每日的交易宗數比前亦增加超過兩倍。但基金持股比例見減少，如基金欠缺投資意欲，估計股

市略見危險，特別是大量散戶參與。



＊循環動力救經濟，不假外求避風險＊



人民銀行公布７月份新增貸款僅９９２７億元人民幣，遠少過預期１﹒２萬億元人民幣。到

７月底的貸款餘額為１６６﹒１９億元人民幣，按年上升１３％，按月下跌０﹒２％。期內廣義

貨幣供應量Ｍ２按年上升１０﹒７％，略低過預期１１﹒１％，比上月回落０﹒４％，為自年初

二月到目前為止首次下跌。社會融資規模１﹒６９萬億元人民幣，少過預期１﹒８５萬億元人民

幣。到７月底止，社會融資規模存量為２７３﹒３３萬億元人民幣，按年上升１２﹒９％。統計

局公佈７月份居民消費價格指數ＣＰＩ按年上升２﹒７％，為近３個月高位，稍高預期２﹒６％

。但扣除食品和能源後的核心ＣＰＩ按年上升０﹒５％，比上更見回落，也反映出需求仍見偏弱

。同月工業生產者出廠價格指數ＰＰＩ按年下跌２﹒４％，連續六個月下跌，唯比上月收窄跌幅

。按月計回升０﹒４％，也是第二個月上升。主因為經濟略呈復甦。內地政府為保持自家經濟的

增長，以避免需要借助外圍。重點推出內循環動力，主要是自家推出生產、供應、服務及銷售。

唯在改變經濟模式時，要先提速改革，加大開放金融市場。提高金融服務，跟市場作良好的互動

。市場規則更要跟新經濟模式配合，以支持實體經濟，亦可改善投資環境，以吸引更多海外資金

走入國內。在金融改革中，定要有基礎、具長遠目標，及循序漸進式地推行。短期成效可能不大

，但相信時間可以印證一切。



＊外圍打壓見回吐，低位企穩復向上＊



騰訊（００７００）公布第二季度業績，收入１１４８﹒８３億元人民幣，按年增長

２９﹒３４％。季內非國際財務報告準則Ｎｏｎ－ＩＦＲＳ純利３０１﹒５億元人民幣，按年上

升２８％。兩數齊勝預期，及創出季度紀錄新高。期內仍以手遊業務最為理想，收入３６０億元

人民幣，按年急升６２％。旗下有１７款遊戲，日活躍用戶過千菖萬人。利好消息，刺激股價高

見５３０元，及後回軟。

近日市場再有虛擬銀行開業，各銀行的開戶方便程度和效率都比傳統實體銀行優勝。開戶人

客亦多於預期。反映出市民正逐步嘗試及開始接受金融科技的發展。年內政府積極推動金融科技

，唯剛遇上疫情。各初創企業也衍生出問題，但最主要仍以資金及人才為最短缺。根據資料顯示

，年內成立超過三千多家初創公司中，仍以金融科技及電腦軟硬件的相關企業佔大多數。其他為

物流技術、供應鏈管理，和電子商務等。

恆指上星期略見偏軟，曾低見２４１６７。主要是外圍政局動盪不穩，科技企業遭受打擊，

及疫情也見增加所影響。日平均成交金額亦增加至超過１４２５億元。相信短期２４０００為一

個重大的支持位。在連跌三日後，終見反彈，更升破２５０００關口，高見２５４９０。主要為

外圍股市齊造好，亦反映出亞洲區內經濟復甦可期。大型籃籌近日跌至近期低位，已見回穩，更

有投資者趁低吸納。而本地確診個案也見逐步減少，似有受控的情況。港股急速的反彈，主要由

傳統藍籌股所帶動。《華盛証券 張穎群》

