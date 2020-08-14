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即市新聞

14/08/2020 16:40

《盤後部署》中美重新對話或助掃除不明朗因素，港股下周料反覆升

　　《經濟通通訊社１４日專訊》隔晚美股三大指數表現牛皮，港股今早低開１５８點報
２５０７２點，之後跌幅輕微擴大至１９０點低見２５０４０點，見全日最低位。內地７月社會
消費零售額降１﹒１％，大遜市場預期；７月工業增加值亦遜預期，港股半日表現反覆。午後金
融股有追捧，刺激港股轉升，最高見２５３７８點升１４８點，惟之後很快便再度潛水。市場靜
候恆指公司收市後公布的季檢結果，港股最終收報２５１８３，跌４７點或跌０﹒１９％，主板
成交１０３３﹒１９億元，較上日減少１１％。國企指數報１０２６６，升２１點或升
０﹒２１％。
　　上證綜合指數報３３６０，升３９點或升１﹒１９％，深證成份指數報１３４８９﹒０１，
升１９７﹒６９點或升１﹒４９％，兩市成交只有８４９７﹒４７億元人民幣，為６月３０日以
來以少。

＊中方購買美國貨進度料難以達標，會談前釋出善意＊

　　中美明日（１５日）將就首階段貿易協議進展進行視像會議，有專家指出，中方或永遠未能
達到協議中額外購買美國貨品的數量。根據協議，中國需要在２０１７年的基礎上額外購買
２０００億美元的美國商品及服務，惟根據智庫追蹤官方數據指出，中國今年上半年對美國產品
採購金額只達到今年度採購目標大約兩成三。分析又指，中美爭端已經從貿易不平衡，發展至核
心價值分歧，雙方都視對方為一個潛在的威脅，但白宮未必會放棄這份貿易協議，因為這可能是
中方會向美國購買農產品的唯一理由。
　　在是次回談前夕，中方官員先後放軟口風，其中國家統計局新聞發言人付凌暉表示，中美經
濟互補性強，希望中美能保持平等互利，和平發展，共同促進世界經濟增長，又指中國經濟有別
以往主要依賴外需，現時主要依靠內需。中國商務部部長助理任鴻斌昨日亦指，中美在當前形勢
應共同努力，加強合作，希望美方停止對中國企業的限制措施和歧視性做法，為落實第一階段貿
易協議。而美國白宮經濟顧問庫德洛最新亦稱，華府對中美首階段貿易協議的執行進展感到滿意


＊港股下周料進一步上試２５６００點＊
　
　　今日大市成交進一步縮減至１０３３億元，為６月２６日以來最少，全日表現雖反覆，惟仍
企穩二萬五，顯示觀望氣氛濃厚，後市未有明顯方向。市場觀望明日中美雙方會談，不過美方在
此之前動作多多，即使中方欲將近日捲入兩國角力的科技議題擺上談判桌，料美方亦未必會輕易
妥協，但中方至今保持克制，相信短期雙方關係急速惡化機會不大。相反，兩國會談後如果重申
協議依然有效，可掃除近日限制港上升的陰影，有利後市進一步反彈。
　　另外，今次恆指公司季檢結果中被剔出的藍籌，預料大多與地產等舊經濟股相關，金融類股
份佔比或被下調，故下周初港股將繼續波動，但估值尚算低的舊經濟股可望在整固後向上，支持
恆指進一步上試２５６００點。（ｙｋ）

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