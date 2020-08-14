《盤後部署》中美重新對話或助掃除不明朗因素，港股下周料反覆升

《經濟通通訊社１４日專訊》隔晚美股三大指數表現牛皮，港股今早低開１５８點報

２５０７２點，之後跌幅輕微擴大至１９０點低見２５０４０點，見全日最低位。內地７月社會

消費零售額降１﹒１％，大遜市場預期；７月工業增加值亦遜預期，港股半日表現反覆。午後金

融股有追捧，刺激港股轉升，最高見２５３７８點升１４８點，惟之後很快便再度潛水。市場靜

候恆指公司收市後公布的季檢結果，港股最終收報２５１８３，跌４７點或跌０﹒１９％，主板

成交１０３３﹒１９億元，較上日減少１１％。國企指數報１０２６６，升２１點或升

０﹒２１％。

上證綜合指數報３３６０，升３９點或升１﹒１９％，深證成份指數報１３４８９﹒０１，

升１９７﹒６９點或升１﹒４９％，兩市成交只有８４９７﹒４７億元人民幣，為６月３０日以

來以少。



＊中方購買美國貨進度料難以達標，會談前釋出善意＊



中美明日（１５日）將就首階段貿易協議進展進行視像會議，有專家指出，中方或永遠未能

達到協議中額外購買美國貨品的數量。根據協議，中國需要在２０１７年的基礎上額外購買

２０００億美元的美國商品及服務，惟根據智庫追蹤官方數據指出，中國今年上半年對美國產品

採購金額只達到今年度採購目標大約兩成三。分析又指，中美爭端已經從貿易不平衡，發展至核

心價值分歧，雙方都視對方為一個潛在的威脅，但白宮未必會放棄這份貿易協議，因為這可能是

中方會向美國購買農產品的唯一理由。

在是次回談前夕，中方官員先後放軟口風，其中國家統計局新聞發言人付凌暉表示，中美經

濟互補性強，希望中美能保持平等互利，和平發展，共同促進世界經濟增長，又指中國經濟有別

以往主要依賴外需，現時主要依靠內需。中國商務部部長助理任鴻斌昨日亦指，中美在當前形勢

應共同努力，加強合作，希望美方停止對中國企業的限制措施和歧視性做法，為落實第一階段貿

易協議。而美國白宮經濟顧問庫德洛最新亦稱，華府對中美首階段貿易協議的執行進展感到滿意

。



＊港股下周料進一步上試２５６００點＊



今日大市成交進一步縮減至１０３３億元，為６月２６日以來最少，全日表現雖反覆，惟仍

企穩二萬五，顯示觀望氣氛濃厚，後市未有明顯方向。市場觀望明日中美雙方會談，不過美方在

此之前動作多多，即使中方欲將近日捲入兩國角力的科技議題擺上談判桌，料美方亦未必會輕易

妥協，但中方至今保持克制，相信短期雙方關係急速惡化機會不大。相反，兩國會談後如果重申

協議依然有效，可掃除近日限制港上升的陰影，有利後市進一步反彈。

另外，今次恆指公司季檢結果中被剔出的藍籌，預料大多與地產等舊經濟股相關，金融類股

份佔比或被下調，故下周初港股將繼續波動，但估值尚算低的舊經濟股可望在整固後向上，支持

恆指進一步上試２５６００點。（ｙｋ）

