【中概焦點】百度第三季收入遜預期，惟經調整盈利勝預期

《經濟通通訊社１４日專訊》據美國《ＣＮＢＣ》報道，內地搜尋引擎百度周四（１３日）
公布第二季業績，期內收入２６０﹒３億元（人民幣．下同），勝預期２５７﹒１億元，每份經
調整盈利１４﹒７３元，勝預期９﹒６元。
公司預期本季收入將介乎２６３億至２８７億元，遜預期２７５﹒７億元，並警告疫情為業
績帶來不明朗因素。（ａｌ）
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