【貿易再戰】庫德洛：華府滿意中美首階段貿易協議執行情況

《經濟通通訊社１４日專訊》美國白宮經濟顧問庫德洛周四（１３日）接受霍士新聞訪問時
表示，貿易代表萊特希澤及華府內閣都滿意中美首階段貿易協議的執行情況，並強調美方一直遵
從貿易協議。
他出席網上研討會時提到美國經濟，強調失業率最快於本月回落至１０％以下，第三季經濟
反彈幅度將達２０％以上，有信心經濟正在反彈，並可能出現「Ｖ形」反彈。（ａｌ）
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