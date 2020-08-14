【大國博弈】傳美企與華府舉行電話會議，要求澄清特朗普命令內容

《經濟通通訊社１４日專訊》據《華爾街日報》引述消息報道指，蘋果、沃爾瑪及英特爾在
內逾十間美國大型跨國企業周二（１１日）與華府官員舉行電話會議，並就總統特朗普上周簽署
行政命令，即禁止美國企業與騰訊（００７００）進行交易表示關注，並要求澄清行政命令的內
容，希望華府在實施前收窄受影響範圍。（ａｌ）
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