  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

14/08/2020 08:45

【大國博弈】共和黨要求貿易委員會調查ＴｉｋＴｏｋ數據安全性

　　《經濟通通訊社１４日專訊》美國共和黨參議員莫蘭及圖恩致函聯邦貿易委員會，認為委員
會應就《華爾街日報》早前報道展開調查，因為抖音國際版ＴｉｋＴｏｋ涉嫌在沒有知會消費者
情況下收集用戶數據。
　　他們兩人分別是參議院消費者保障委員會商業小組主席，以及通訊、技術、創新與互聯網商
業小組委員會主席。（ａｌ）

新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
香港要聞13/08/2020
【大國博弈】邱騰華批評美國逼港貨改標籤野蠻　稱關稅暫不受影響
財經熱話13/08/2020
【監管關注】壹傳媒股價波動傳證監調查　證券界指行動迅速冀釋疑
財經熱話13/08/2020
【恒指換馬】恒指季檢在即　阿里美團料晉身藍籌　部分本地地產股或被剔出
中國故事13/08/2020
《神州經脈》解放軍於台海實戰演練　中美會談前A場沉悶交投縮
中國故事13/08/2020
【光盤運動】節約食物登上官媒頭版　是以正視聽還是糧食憂慮
財經熱話13/08/2020
【QQ績後】騰訊業績有驚喜獲多間大行升目標價　最牛看655元
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】上水廣場 x Rody 手提電風扇+兩用Tote bag

新增「恒生科技指數」成份股

【etnet一App通天下】獨家「銀行匯率比較」功能 匯市靚價一眼通 一按直達交易商

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金