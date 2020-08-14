【大國博弈】共和黨要求貿易委員會調查ＴｉｋＴｏｋ數據安全性

《經濟通通訊社１４日專訊》美國共和黨參議員莫蘭及圖恩致函聯邦貿易委員會，認為委員

會應就《華爾街日報》早前報道展開調查，因為抖音國際版ＴｉｋＴｏｋ涉嫌在沒有知會消費者

情況下收集用戶數據。

他們兩人分別是參議院消費者保障委員會商業小組主席，以及通訊、技術、創新與互聯網商

業小組委員會主席。（ａｌ）

