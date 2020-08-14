【華為風波】美國採購華為及中興（７６３）等設備禁令生效

《經濟通通訊社１４日專訊》美國周四（１３日）正式實施針對華為、中興（００７６３）
（深：００００６３）、海康威視（深：００２４１５）、大華股份（深：００２２３６）、
海能達（深：００２５８３）的禁令。任何美國企業使用上述華企的產品時，將不可向華府出售
任何產品或服務，與華府有往來的實體亦必須確保沒有使用相關設備及服務。（ａｌ）
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