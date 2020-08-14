【中印衝突】傳印度５Ｇ試點項目禁止華為及中興投標

《經濟通通訊社１４日專訊》據外電引述消息人士報道指，印度將以國家安全為由限制中國

５Ｇ供應商參與當地投標，當中包括華為及中興（００７６３）（深：００００６３），印度通

訊部將重新商討當地電訊商Ｂｈａｒｔｉ Ａｉｒｔｅｌ、Ｒｅｌｉａｎｃｅ Ｊｉｏ、

Ｖｏｄａｆｏｎｅ Ｉｄｅａ等５Ｇ試點項目審批。（ａｌ）

