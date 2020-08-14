《台股攻略－馮偉明》電子類股穩步上揚，台股造好

《台股攻略》台股今日（１４日）開市表現一般，但其後局勢逆轉，終場升３２點，收

１２７９５點，成交金額為新台幣２１３１億元。

權值龍頭台積電、聯電及聯發科早市有沽壓，金融股亦表現不佳，拖累台股開市表現，不過

大立光及鴻海持續有資金流入，支撐大市。資金同時亦流入筆電、主機板、ＰＣＢ及網通等電子

股。筆電大廠強勢領漲，廣達上季營利急升，董事長林百里看好筆電及雲端下半年需求續強，股

價大升８％；和碩宣布將收購子公司金屬機殼廠鎧勝─ＫＹ，刺激股價大升７％，鎧勝漲停；宏

碁及華碩亦有資金追入，升幅超過１％。面板股彩晶急升，群創及友達升幅亦超過１％；太陽能

模組廠元晶上季轉虧為盈，預估下半年營收續強，太陽能族群持續向好，聯合再生、達能、茂迪

及國碩漲停。

資金輪流炒作不同板塊，與較早前集中炒作龍頭科技股不同，令台股升幅步伐放慢，不過整

體仍然向好。《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》



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