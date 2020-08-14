  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

14/08/2020 17:42

《台股攻略－馮偉明》電子類股穩步上揚，台股造好

　　《台股攻略》台股今日（１４日）開市表現一般，但其後局勢逆轉，終場升３２點，收
１２７９５點，成交金額為新台幣２１３１億元。
　　權值龍頭台積電、聯電及聯發科早市有沽壓，金融股亦表現不佳，拖累台股開市表現，不過
大立光及鴻海持續有資金流入，支撐大市。資金同時亦流入筆電、主機板、ＰＣＢ及網通等電子
股。筆電大廠強勢領漲，廣達上季營利急升，董事長林百里看好筆電及雲端下半年需求續強，股
價大升８％；和碩宣布將收購子公司金屬機殼廠鎧勝─ＫＹ，刺激股價大升７％，鎧勝漲停；宏
碁及華碩亦有資金追入，升幅超過１％。面板股彩晶急升，群創及友達升幅亦超過１％；太陽能
模組廠元晶上季轉虧為盈，預估下半年營收續強，太陽能族群持續向好，聯合再生、達能、茂迪
及國碩漲停。
　　資金輪流炒作不同板塊，與較早前集中炒作龍頭科技股不同，令台股升幅步伐放慢，不過整
體仍然向好。《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管　馮偉明》

【ｅｔｎｅｔ一Ａｐｐ通天下】獨家「銀行匯率比較」功能：匯市靚價一眼通，一按直達交易商
，買入賣出好輕鬆！
　　
立即下載＞＞
ｅｔｎｅｔ財經﹒生活Ａｐｐ　
ｉＯＳ　　　　：ｈｔｔｐｓ：╱╱ａｐｐｌｅ﹒ｃｏ╱２ＰＣａＮ４ｂ　
Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３８ｈ１３５Ｔ
　
ｅｔｎｅｔ　ＭＱ強化版Ａｐｐ　
ｉＯＳ　　　　：ｈｔｔｐｓ：╱╱ａｐｐｌｅ﹒ｃｏ╱２ＶＥｊｏＨｌ　　
Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３２ＲＧｋ７Ｇ）

新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話14/08/2020
【恒指季檢】阿里、小米及藥明生物染藍　信置旺旺神華被剔除
財經熱話14/08/2020
《股市一周》中美貿易會談前夕　港股全周累漲651點收復兩萬五
財經熱話14/08/2020
《本港經濟》政府下調全年經濟增長預測至－6%至－8%
中國故事14/08/2020
《神州經脈》7月經濟回升勢頭遜預期　滬指高收靜待中美協議評估
財經熱話14/08/2020
《Online有話兒》索羅斯：股市自二戰以來最危險
財經熱話14/08/2020
【放榜懶人包】藍籌股業績／大行觀點／目標價，一表盡掌握
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】上水廣場 x Rody 手提電風扇+兩用Tote bag

新增「恒生科技指數」成份股

【etnet一App通天下】獨家「銀行匯率比較」功能 匯市靚價一眼通 一按直達交易商

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金