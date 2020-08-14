《窩輪豪情－梁業豪》本月後市看恒指期指下周初表現

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為電訊業、公用

事業與非必需性消費業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為

中國電信（００７２８）、中國移動（００９４１）與安踏體育（０２０２０），可用作買入其

相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股

票，則宜首選聯想（００９９２）、康師傅（００３２２）與騰訊（００７００）。

從昨天（１３日）指數期貨未平倉合約的變化來看，今早（１４日）國企股於低位的承接力

應較藍籌股為大。本周並非好友發動大舉進攻的好時機；強行為之，只會事倍功半。根據指數期

大戶加權平均開倉水平的分析結果，目前市況尚屬偏淡。但若指數期貨的加權平均偏離值成功升

回０之上，港股後市將具條件正式轉好。目前形勢顯示，恆指期貨有機會於下周一（１７日）率

先出現這種情況。但若於下周三（１９日）前仍不出現，則本月後市未宜樂觀。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（專頁：ｆａｎｓ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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