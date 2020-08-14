  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

14/08/2020 11:21

《窩輪豪情－梁業豪》本月後市看恒指期指下周初表現

　　《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為電訊業、公用
事業與非必需性消費業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為
中國電信（００７２８）、中國移動（００９４１）與安踏體育（０２０２０），可用作買入其
相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股
票，則宜首選聯想（００９９２）、康師傅（００３２２）與騰訊（００７００）。
　　從昨天（１３日）指數期貨未平倉合約的變化來看，今早（１４日）國企股於低位的承接力
應較藍籌股為大。本周並非好友發動大舉進攻的好時機；強行為之，只會事倍功半。根據指數期
大戶加權平均開倉水平的分析結果，目前市況尚屬偏淡。但若指數期貨的加權平均偏離值成功升
回０之上，港股後市將具條件正式轉好。目前形勢顯示，恆指期貨有機會於下周一（１７日）率
先出現這種情況。但若於下周三（１９日）前仍不出現，則本月後市未宜樂觀。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（專頁：ｆａｎｓ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
【ｅｔｎｅｔ一Ａｐｐ通天下】獨家「銀行匯率比較」功能：匯市靚價一眼通，一按直達交易商
，買入賣出好輕鬆！
　　
立即下載＞＞
ｅｔｎｅｔ財經﹒生活Ａｐｐ　
ｉＯＳ　　　　：ｈｔｔｐｓ：╱╱ａｐｐｌｅ﹒ｃｏ╱２ＰＣａＮ４ｂ　
Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３８ｈ１３５Ｔ
　
ｅｔｎｅｔ　ＭＱ強化版Ａｐｐ　
ｉＯＳ　　　　：ｈｔｔｐｓ：╱╱ａｐｐｌｅ﹒ｃｏ╱２ＶＥｊｏＨｌ　　
Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３２ＲＧｋ７Ｇ）

新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話14/08/2020
【恒指季檢】阿里、小米及藥明生物染藍　信置旺旺神華被剔除
財經熱話14/08/2020
《股市一周》中美貿易會談前夕　港股全周累漲651點收復兩萬五
財經熱話14/08/2020
《本港經濟》政府下調全年經濟增長預測至－6%至－8%
中國故事14/08/2020
《神州經脈》7月經濟回升勢頭遜預期　滬指高收靜待中美協議評估
財經熱話14/08/2020
《Online有話兒》索羅斯：股市自二戰以來最危險
財經熱話14/08/2020
【放榜懶人包】藍籌股業績／大行觀點／目標價，一表盡掌握
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】上水廣場 x Rody 手提電風扇+兩用Tote bag

新增「恒生科技指數」成份股

【etnet一App通天下】獨家「銀行匯率比較」功能 匯市靚價一眼通 一按直達交易商

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金