《談國論企－黎偉成》豬肉鮮菜價飆推高７月份通脹

《談國論企》中國的居民消費價格ＣＰＩ於２０２０年７月份環比二連升，乃受（１）鮮菜

價格由跌轉升再加大上升力度，和（２）豬肉價於漲後高位反覆上行等困。政府宜在華中華南等

地區止住持續暴雨和產生洪迅劣況後，加強對鮮菜等農產支持，和更有效強化生豬的飼養，降低

通貨壓力的同時，改善民生，使社會經濟重新回復穩中有進發展的佳態。



＊豬肉佔整體ＣＰＩ漲幅八成六甚惡劣＊



來自中國國家統計局所發布的最新資料，居民消費價格ＣＰＩ於２０２０年７月份同比增長

２﹒７％，即使較６月份的２﹒５％升幅略高０﹒２個百分點，和遠低於１月份的５﹒４％，更

相對於２０１９年６月２﹒８％升幅低０﹒１個百分點，表面上仍屬相對穩定之象，但仍有頗不

少令人感到高度憂慮之處，需要適時有序處理和解決。

最新的問題，當然是（一）鮮菜價格由６月份之跌轉升，再加大向上的力度：分類指數即使

在２０２０年７月份的升幅為７﹒９％，較６月份所升４﹒２％多增３﹒７個百分點，影響

ＣＰＩ效應由上月的０﹒１個百分點提升至０﹒１９個百分點，確認扭轉對上一個月５月份跌

８﹒５％和三連跌之態，引人以憂者為華中華南地域於６月下旬爆發的持續不斷暴雨洪潮，至今

未有止住的跡象，對居民生命財產所造成的破壞日甚，特別是以鮮菜的農業生產更面對嚴重失收

壓力，通貨價格當有重大的上行壓力。

更重要的老問題是：（二）畜肉類的價格踞高逾兩年仍然不下，特別是（Ｉ）豬肉，價格至

今依然異常昂貴，分類指數於２０２０年７月份同比飆升８５﹒７％，較６月份的８１﹒６％升

幅環比多增４﹒１個百分點，而影響ＣＰＩ上漲因素２﹒３２個百分點，較上月份的２﹒０５個

百分點高０﹒２７個百分點，而此數佔ＣＰＩ的漲幅由６月份的高達８２％提升至８５﹒９％，

便可見此壓對通貨和民生相當沉重。此一分類指數於４月份同比增９６﹒９％、３月升

１１６﹒４％、２月份增１３５％及１月份漲１１６％，可見情況絕對不能稍一忽視。

正正因為豬肉價貴，故（ＩＩ）肉畜分類指數於２０２０年７月份同比增長６１﹒１％，相

對於６月份的５７﹒４％多增３﹒７個百分點，影響ＣＰＩ的漲幅由上月的２﹒６１個百分點提

升至２﹒９個百分點，即較整體ＣＰＩ的升幅２﹒７％還要高０﹒２個百分點，可見增生豬供應

始可控零售豬肉價格，才可以使以豬肉為主的畜肉分類指數逐步有序的回落，始會對ＣＰＩ有確

確切切的減壓。

我要重申的觀點是：豬價貴，當然與非洲豬瘟問題有十分密切的關連。問題是非洲豬瘟於

２０１８年８月份肆虐於大江南北，到２０１９年一季度已基本壓制，而飼養生豬需時，使豬肉

供應和價格只有可能逐步有序地回落，該是可預期的希望。唯是豬肉價格反而於２０１９年１０

月份及１１月份同比增長皆逾１倍，到１２月份仍增９７％，到２０２０年前５個月仍然大幅增

長，問題完全沒有改善，反而惡化。由是生豬的增產，和豬肉的增銷，急不容緩也。



＊鮮果水產品皆跌價糧食及蛋仍緩增＊



由是鮮菜及豬肉等生產與供應有待改善，始能夠使（三）ＣＰＩ中的食物煙酒分類指數得以

紓緩所受深壓：於２０２０年７月份同比增長１０﹒２％，比６月份所增８﹒８％多增１﹒４個

百分點，對整體ＣＰＩ的影響由上月的２﹒６４個百分點提升至３﹒０７個百分點之普，其中鮮

果、水產品等跌價，而蛋類、糧食類向上。

我的結論，是：政府要進一步鼓勵企業甚至農民多飼養生豬，以確保豬肉供應回復正常。中

國人畢竟以食用豬肉及相關產品為主。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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