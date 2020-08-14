《午市前瞻》騰訊持續受壓，港股料２４２００至２５８００波動

《經濟通通訊社１４日專訊》隨晚美股三大指數普挫，市場觀望收市後公布的恆指公司季檢

結果，港股今早欠缺動力，加上夜期收跌３２點至２５０９６點，較昨恆指收市２５２３０點低

水１３５點。拖累恆指今早低開１５８點至２５０７２點，見２５０４０點屬半日低，於兩萬五

見支持，半日最終收報２５１８３點，跌４６點或跌０﹒１９％，主板成交５４７﹒４８億元。

國企指數報１０２７０點，升２５點或升０﹒２５％。

Ａ股方面表現個別發展，上證綜合指數報３３１５點，跌５點或跌０﹒１６％，成交

２１０７﹒６６億元人民幣。深證成份指數報１３３１１，升１９點或升０﹒１５％，成交

２９８６﹒１３億元人民幣。

重磅藍籌股偏軟，匯控（００００５）跌１﹒４１％，報３４﹒９元；港交所

（００３８８）跌０﹒９１％，報３６８﹒６元；騰訊（００７００）軟０﹒２％，報５０９元

；中移動（００９４１）跌０﹒１７％，報５８﹒９元。友邦保險（０１２９９）微升

０﹒４７％，報７４﹒７元。



＊屢傳券商合併昨板塊曾拉升今普遍回吐＊



近期券商屢有傳出合併消息，包括早前有指中國計劃將第一創業（深：００２７９７）與首

創證券合併的消息，致券商板塊午後曾快速拉升。惟今早券商股有回吐普軟。中金公司

（０３９０８）跌１﹒５３％，報１７﹒９８元；中信建投証券（０６０６６）軟０﹒１７％，

報１１﹒４６元；海通證券（０６８３７）跌０﹒８１％，報７﹒３３元；中州證券

（０１３７５）走低０﹒６３％，報１﹒５７元。

美國勞動力市場復甦速度仍然緩慢，金價觸近三周低後反彈，隔晚現貨金上漲１﹒９％，至

每盎司１９５４﹒３７元，黃金相關股普揚。山東黃金（０１７８７）升２﹒１４％，報

２１﹒４５元；ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（０２８４０）升０﹒９６％，報１４１９﹒５元；中國黃金

（０２０９９）揚升２﹒１６％，報７﹒５８元；恆興黃金（０２３０３）跳上２﹒２７％，報

３﹒６１元；紫金礦業（０２８９９）升０﹒８７％，報４﹒６２元。



＊１１家重點車企產銷下降車股普挫，華晨軟近３％＊



早前中汽協公布，今年８月上旬，１１家重點企業汽車產銷分別完成４７﹒３萬輛和

３８﹒４萬輛，與７月上旬相比分別下降２４％和１５﹒２％，產量同比增長１１﹒２％，銷量

同比下降１７﹒９％，車股今早普挫。華晨（０１１１４）挫２﹒９％，報７﹒３６元；比亞迪

（０１２１１）跌０﹒７５％，報７２﹒７５元；廣汽（０２２３８）軟２﹒４８％，報

７﹒４６元；長汽（０２３３３）跌２﹒３３％，報７﹒９６元；北汽（０１９５８）跌

４﹒３４％，報３﹒９７元；東風（００４８９）軟１﹒４３％，報５﹒５３元。惟天能動力

（００８１９）和敏實（００４２５）揚升，前者升１﹒５７％，報１６﹒７８元；後者升

０﹒２１％，報２４﹒３５元。

賭股方面今早回彈，而當中銀河（０００２７）最近獲大行中金升目標價，由５６﹒８元升

至６１﹒８元，維持「跑贏大市」評級；而高盛將其目標價由６１元升至６６元，評級維持「買

入」，銀河半日收升０﹒３４％，報５９﹒４５元。其他賭股表現亦理想，澳博（００８８０）

升１﹒４５％，報９﹒７８元；金沙（０１９２８）升０﹒７７％，報３２﹒９元；美高梅

（０２２８２）微升０﹒７７％，報１０﹒４２元；永利澳門（０１１２８）揚０﹒５４％，報

１４﹒８元。



＊中金料部分地產股或會剔出恆指，太Ａ領跌軟逾２％＊



中金昨日料部分本地地產股有機會被剔出恆指，當中包括太古Ａ（０００１９）；而本港疫

情雖漸回穩，但本地地產股早市亦普挫。太古Ａ軟２﹒２５％，報４１﹒２元；領展

（００８２３）跌０﹒８７％，報６２﹒５元；長和（００００１）跌０﹒８６％，報

５１﹒８５元；信置（０００８３）跌０﹒４２％，報９﹒４６元；新世界發展（０００１７）

無升跌，報４０﹒１元；長實（０１１１３）跌０﹒１２％，報４２﹒９元；惟九置

（０１９９７）揚１﹒２３％，報３２﹒８元。

國家統計局公布首７月房地產投資增３﹒４％，其中，住宅投資５５６８２億人民幣，增長

４﹒１％，增速提高１﹒５個百分點，帶動內房股揚升。融創（０１９１８）升１﹒６７％，報

３６﹒６元；中海外（００６８８）升０﹒２１％，報２３﹒４５元；碧桂園（０２００７）揚

１﹒１７％，報１０﹒３８元；合景泰富集團（０１８１３）飆３﹒３９％，報１４﹒６２元；

綠城中國（０３９００）微升０﹒８５％，報９﹒５２元；中國奧園（０３８８３）升

０﹒７３％，報９﹒６５元。



＊連敬涵：小米若未獲納入恆指無大影響，１４﹒５元見支持＊



港股大市近兩日欠缺方向，維持好淡爭持。勤豐證券資產管理總事總經理連敬涵向《經濟通

通訊社》表示，他認為之前的升幅是受惠舊經濟股帶動，即使騰訊次季績佳，因微信的不明朗因

素，股價亦難抽升。他相信，若期望大市有顯著升幅，需待恆指換入新經濟股份，短線料恆指於

２５８００點至２４２００點區間上落。另外，據報中美雙方會在１５日前後開會討論第一階段

貿易協議的實施，連敬涵預期結果將不會對後市有特別影響。

恆指公司今日收市後公布季檢結果，劵商預測小米（０１８１０）被納入恆指的機會較微，

他表示，每次恆指成份股替換很少時候會多於兩隻，他相信小米這一段時間的回吐已反映相關影

響，預期未獲納入對股價未有大影響，宜留意自身業務及印度問題，料難重返１６元以上，

１４﹒５元見支持。（ｎｓ、ｊｃ）

