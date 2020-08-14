【北水炒Ｄ乜】北水淨流入３５﹒５億人幣，買美團騰訊沽華晨中國

《經濟通通訊社１４日專訊》市場盛傳中美官員將在８月１５日透過視像會議談判，加上收

市後恆指公司公布季度檢討結果，港股好淡爭持，恆指低開１５８點，報２５０７２點，但內地

工業及消費數據均差過預期，拖累港股跌幅擴大，一度挫１９０點，低見２５０４０，但兩萬五

上有支持。午後在Ａ股抽升帶動下，恆指升穿上午高位，最多升１４７點，高見２５３７８。不

過尾市又再回落，收市跌４７點或０﹒１９％，報２５１８３。

按額度計算，北水全日淨流入３５﹒５億元人民幣，增加１６７﹒１％。北水淨買入最多的

個股依次是美團點評（０３６９０）、騰訊控股（００７００）、中國聯通（００７６２）；淨

賣出最多的依次是華晨中國（０１１１４）、金蝶國際（００２６８）、天能動力

（００８１９）。

主板成交１０３３﹒１９億元減少１１﹒３％。其中港股通成交１７４﹒４億元，佔總成交

１６﹒９％。



＊憧憬美團「染藍」，北水淨流入逾７億＊



恆指公司將於今日收市後公布季度檢討，大熱新貴美團點評升３﹒９７％報２１９﹒８元，

北水淨買入７﹒１億元。

騰訊控股跌０﹒６９％報５０６﹒５元，北水淨買入３﹒２億元。

中期多賺一成的中國聯通升３﹒１４％報５﹒９２元，北水淨買入２﹒１億元。

華晨中國升１﹒５８％報７﹒７元，北水淨賣出１﹒５億元。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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淨買入最多港股：

美團點評 （０３６９０） ７﹒１３

騰訊控股 （００７００） ３﹒１９

中國聯通 （００７６２） ２﹒１２

海爾電器 （０１１６９） ２﹒１１

小米集團 （０１８１０） １﹒８２



淨沽出最多港股：

華晨中國 （０１１１４） －１﹒５３

金蝶國際 （００２６８） －１﹒３０

天能動力 （００８１９） －１﹒０７

中芯國際 （００９８１） －０﹒１９

新東方在綫 （０１７９７） －０﹒１３

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（ｃａ）

