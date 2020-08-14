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即市新聞

14/08/2020 16:10

《美元走勢－羅明立》美匯傾向高位做空，若上破９４須先行平倉

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０７﹒０４　　　１０６﹒７３　　　１０６﹒８１
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１８２７　　　１﹒１７９１　　　１﹒１７９４
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３０７８　　　１﹒３０４８　　　１﹒３０５４
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９１１４　　　０﹒９０９２　　　０﹒９１１２
　　　美元╱港元　　　　７﹒７５０５　　　７﹒７４９８　　　７﹒７５０３
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　《美元走勢》美國上周初領失業救濟人數下降至９６﹒３萬，較市場預期的１１０萬為佳，
按周減少２２﹒８萬，創當地３月中推行封鎖措施以來最低水平。另外，持續申領失業救濟人數
降至１５４８﹒６萬人，按周減少６０﹒４萬人，反映美國經濟有所改善。不過，兩黨就未能達
成新一輪救助方案互相指斥，雖然總統特朗普簽署行政命令延長部分紓困措施，不過市場憂慮美
國持續復甦的力度受到影響。美匯指數未能突破９４後繼續回軟，昨日（１３日）曾經回落至
９３水平以下，估計仍會反覆，短線在９２﹒５０╱９４﹒００之間操作，更傾向高位做空，若
上破９４必須先行平倉。
　　澳洲統計公布７月失業率升至７﹒５％，較市場預期的７﹒８％為佳。期內，就業人口增加
１１﹒４７萬，遠高於市場預期的增加４萬人。其中，兼職就業增加７﹒１２萬，全職就業則增
加４﹒３５萬人，資料反映於就業市場於經濟重啟後得到改善，不過，由於數據未計算澳洲就再
推出封鎖舉措的影響，故市場普遍預期未來失業率仍會上升。澳元高位整固，短線料於
０﹒７０６０至０﹒７２４０區間上落，接近０﹒７１才值得吸納，０﹒７２╱０﹒７２５０阻
力需盡快突破。
　　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　買入歐元　　１﹒１７５０　　　１﹒１８５０　　　１﹒１６９０
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
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