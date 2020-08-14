《美元走勢－羅明立》美匯傾向高位做空，若上破９４須先行平倉

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １０７﹒０４ １０６﹒７３ １０６﹒８１

歐元╱美元 １﹒１８２７ １﹒１７９１ １﹒１７９４

英鎊╱美元 １﹒３０７８ １﹒３０４８ １﹒３０５４

美元╱瑞郎 ０﹒９１１４ ０﹒９０９２ ０﹒９１１２

美元╱港元 ７﹒７５０５ ７﹒７４９８ ７﹒７５０３

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《美元走勢》美國上周初領失業救濟人數下降至９６﹒３萬，較市場預期的１１０萬為佳，

按周減少２２﹒８萬，創當地３月中推行封鎖措施以來最低水平。另外，持續申領失業救濟人數

降至１５４８﹒６萬人，按周減少６０﹒４萬人，反映美國經濟有所改善。不過，兩黨就未能達

成新一輪救助方案互相指斥，雖然總統特朗普簽署行政命令延長部分紓困措施，不過市場憂慮美

國持續復甦的力度受到影響。美匯指數未能突破９４後繼續回軟，昨日（１３日）曾經回落至

９３水平以下，估計仍會反覆，短線在９２﹒５０╱９４﹒００之間操作，更傾向高位做空，若

上破９４必須先行平倉。

澳洲統計公布７月失業率升至７﹒５％，較市場預期的７﹒８％為佳。期內，就業人口增加

１１﹒４７萬，遠高於市場預期的增加４萬人。其中，兼職就業增加７﹒１２萬，全職就業則增

加４﹒３５萬人，資料反映於就業市場於經濟重啟後得到改善，不過，由於數據未計算澳洲就再

推出封鎖舉措的影響，故市場普遍預期未來失業率仍會上升。澳元高位整固，短線料於

０﹒７０６０至０﹒７２４０區間上落，接近０﹒７１才值得吸納，０﹒７２╱０﹒７２５０阻

力需盡快突破。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 買入歐元 １﹒１７５０ １﹒１８５０ １﹒１６９０

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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