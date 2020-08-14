《本港經濟》政府下調全年經濟增長預測至－６％至－８％

《經濟通通訊社１４日專訊》政府經濟顧問歐錫熊表示，香港短期經濟前景仍然有高度的不

確定性。考慮到今年上半年的實際表現和下半年困難和不明朗的經濟環境，但同時計及政府大規

模紓緩措施的緩衝效應，２０２０年全年實質本地生產總值增長預測由４月底時宣布的－４％至

－７％向下修訂至今輪覆檢的－６％至－８％。

他表示，若目前這一波本地疫情能在短時間內受控，而外圍環境亦無進一步急劇惡化，

２０２０年全年的經濟表現有望達至預測區間的上半部分。政府會繼續密切留意情況，並會採取

必要措施，以保持經濟元氣，為經濟在疫情的威脅減退後迅速恢復打下基礎。作為參考，私營機

構分析員的最新預測介乎收縮４﹒７％至８﹒５％，平均約為－６﹒６％。



＊全年基本通脹率預測下修至１﹒８％＊



通脹展望方面，由於豬肉價格自去年５月起急升的影響已大致消退，在經濟疲弱的情況下，

通脹壓力在今年餘下時間料會進一步緩和。考慮到今年上半年的實際數字以及９月將實施的一個

月公共房屋租金寬免，２０２０年全年基本消費物價通脹率和整體消費物價通脹率的預測分別由

５月時覆檢的２﹒２％及１﹒４％向下修訂至１﹒８％及０﹒８％。（ｃｌ）

