【企業盈警】茂業國際料中期淨溢利按年跌至１億至１﹒５億人幣

《經濟通通訊社１４日專訊》茂業國際（００８４８）公布，預期截至今年６月底止六

個月，綜合淨溢利錄得約１億元至１﹒５億元人民幣，較去年同期顯著減少，主要由於自今年初

新型冠狀病毒爆發以來對百貨零售業造成廣泛性業務受損，集團門店於期內客流量大幅減少，導

致集團零售門店營運銷售收入及溢利均大幅下降。（ｙｗ）

